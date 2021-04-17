台鐵408次太魯閣號於2日撞擊工程車出軌，釀成49人死亡，花蓮地檢署16日偵結，公布第一波起訴名單，以過失致死、肇事逃逸等2罪起訴禍首李義祥，有人懷疑是否有壓力才快速偵結？花蓮地檢署檢察長俞秀端今日出席罹難者聯合公祭時回應，「並沒有壓力」，也坦言過失致死罪刑的確太輕，但修法權不在檢方，專案團隊是靠法律與證據起訴，並無其於考量。

俞秀端17日出席太魯閣號罹難者聯合公祭，被問及是否搶在公祭前偵結起訴？俞秀端則回應，並沒有壓力，也強調昨日記者會時，主任檢察官周芳怡已相當明確的說明，第一波起訴名單是針對本案最直接的關係人，希望能給罹難者家屬一個交代。

俞秀端說，關於社會大眾關心的公共工程弊案問題，因為案情涉及範圍相當廣，相對需要花費更多時間偵辦與釐清，並不會因為先行起訴而鬆懈辦案；昨日輿論也質疑是否不起訴台鐵官員弊端，俞秀端回應，絕對沒有這種事，我們絕對會努力的做。

針對以過失殺人起訴李義祥不符合家屬期待，俞秀端回應，修法並不是檢方該做的，專案團隊透過物證、事證與多次討論才決定以過失致死罪論處李義祥，相較於本刑10年以上的殺人罪，俞秀端也坦言，過失致死的刑責的確太輕，但並不能因結果嚴重而使用殺人罪去起訴，這並不是她身為讀法律的人，以及檢察機關應該做的事。

關於修法的部分，則交由立法機關處理，俞秀端並不願多加回應。俞秀端也說，她雖將調任彰化地檢署檢察長，但接棒的檢察官並不會鬆懈辦案，她也對辦案團隊相當的有信心，她可以和大眾拍胸脯保證，絕對無政治、人情上的考量。

(中時新聞網)