從大聯盟回歸日職樂天金鷲隊的田中將大，今天迎來本季一軍初登板，對面日本火腿隊他先發5局失3分，3分皆是因全壘打失分，最終樂天以1比4落敗，田中將大承擔敗投，中斷跨季28連勝的紀錄。

重回老東家的田中將大原本將擔任開季第2戰先發，卻在上月25日出現右小腿肌肉緊繃情況，將他降下二軍休養。今天是田中將大自2013年11月3日「日本一」系列賽第7戰後，相隔2722天再度在日職先發。

開局田中將大先三振西川遙輝，再讓渡邊諒敲出游擊滾地球出局，抓下2個出局數後，保送第3棒近藤健介，第4棒的中田翔鎖定一顆154公里速球，敲出左外野兩分炮。

2局下面對首棒打者石井一成，田中將大又挨右外野陽春炮，先發5局用75球，面對19名打者，被敲4支安打其中包含2支全壘打，投出5次三振、1四壞球保送，失3分皆為自責分吞下本季首敗，日職百勝再等等。

(中時 )