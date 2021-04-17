隨著行車紀錄器平價化、智慧型手機普及化，且民眾路權意識高漲，高市府警察局近期接獲民眾檢舉交通違規案件數大量成長，高市警三民二分局今年1至3月共製單舉發1萬9,600多件交通檢舉案，其中某特定民眾針對交通違規檢舉量更高達8,300多件，除了得耗費1名承辦人及3位警察同仁幫忙處理檢舉案件，郵資費單張就要43塊，全部就將近30萬，實已排擠日常警政治安維護的工作，警方也呼籲民眾遵守交通規則。

警方表示，考量行為人違規停車之情形，除在消防栓、交岔路口10公尺、公車站牌與併排停車等情形外，其餘之違規停車行為，如未嚴重危害交通安全秩序，且情節輕微之前提下，依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條第1項第5款（臨時停車上、下客貨）、第6款（深夜0-6時違規停車）規定，警察人員得施以勸導，免予舉發。

警察局考量該民眾短時間且大量檢舉的交通違規案件，多為違反道交條例第55條及第56條的違規停車情形，尚未嚴重危害交通安全、秩序或發生交通事故，宜先以勸導較為適當，另行政罰法第19條也規定「違反行政法上義務應受法定最高額新台幣3千元以下罰鍰，其情節輕微，認以不處罰為適當，得免予處罰」因此認該民眾檢舉違反該條例第55條（處新臺幣300元以上600元以下罰鍰）及第56條（處新臺幣600元以上1,200元以下罰鍰）規定，應先以勸導為主。

警察局呼籲，民眾切勿因此而漠視法令，仍然應遵守交通規則，此外，對於日益增加交通違規檢舉案件，警方也將持續請轄內派出所針對民眾容易違規停車的路段、時段及案件類型加強現地宣導，提醒民眾遵守交通規則。

(中時 )