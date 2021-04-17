媒體人彭文正提出確認蔡英文的博士論文不存在之訴，台北地方法院16日開庭，彭文正要求法官張詠惠自行迴避未果，中途離開到收案處對法官提起損害賠償之訴。事後彭文正也還原當時的經過，並指自己是靠尿遁離開法庭，至收案處對法官提告，而他更對法院不讓民眾旁聽審理提出質疑，到底是有什麼見不得人的事要秘密審理？

《中天新聞》報導，彭文正表示，我們在述之聲明之前，希望能先程序後實質，即希望法官張詠惠先認定，他在今天這場審判中適格，適合擔任更一審的法官，但經過冗長的辯論後卻發現，並沒有如我們所願，「希望他能夠切自反省，自己是不是還能公平公正地坐在這個位子上審理案子」。

彭文正指出，張詠惠也就此和他們展開攻防，並對他的律師說，「你不是原告，你跟我之間的關係，並不能及於今天我對這個案子的迴避」，不過彭文正等人把原來所想好的各種可能性都做好了，所以彭文正當庭出去聲請遞案，準備民事起訴張詠惠法官。

不料張詠惠卻告訴彭文正，不能無故離開法庭，彭說我們要去提告，張詠惠則回答，要提告可以當庭向他提告，彭文正則反擊，「就是不相信你，我就是要告你，怎麼會跟你提告？」並表示自己要走一般民眾正確的提告方式，去樓下遞狀，但被張詠惠阻止，這時彭文正靈機一動，和張詠惠說，「我年紀大了，想上廁所可以嗎？」令張詠惠語塞，並離開法庭遞狀。

之後彭文正回到法庭，並當庭念出提告內容，除提告張詠惠損害賠償新台幣200萬，還提出要在四大報刊登道歉啟事，結論就是下次再開庭，「我們除了對他提出民事訴訟外，也遞出聲請迴避狀，我們就來看看，台北地方法院院長的智慧」。

對於有不少民眾想進法庭旁聽卻被阻止，彭文正到很遺憾，他質疑，法院不是公開審理嗎？既然法院還有空位，為何不能讓民眾進來聽？到底有什麼見不得人的事要秘密審理？我想這是台灣2300萬人共同關心的事。

彭文正更直言，司法正義，就從總統37年弊案做起，請大家一起加油，《聖經》上說，公義使邦國高舉，罪惡是人民的羞辱，並呼籲大家一起為中華民國的公義做一份努力。

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(中時新聞網)