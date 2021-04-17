姜厚任難得露面。 （吳松翰攝）

王道（右起）、鄭亞雲、谷音、導演陳烈。（吳松翰攝）

導演朱延平（左圖）、資深製片梅長錕。（吳松翰攝）

張富美（左圖）、應曉薇。（吳松翰攝）

陳凱倫（左圖）、劉尚謙。（吳松翰攝）

衛子雲（左圖）、王道。（吳松翰攝）

谷音（左圖）、鄭亞雲。（吳松翰攝）

曾紅極一時的80年代小生姜厚任，號召演藝圈多位資深藝人與影人舉行影視界催生「母親節」記者會，希望台灣能有屬於自己的母親節，藉此告訴下一代孝道的重要性。

他表示，5月第2個禮拜天是美國的母親節，台灣幾10年來一直借用美國的母親節，影視界是被社會高度關注的行業，對社會有一定的公義責任，因此希望訂定屬於台灣自己的母親節。

姜厚任擔任過演藝工會理事長，他強調此舉和政治和宗教無關，如果獲得社會共識，他們將組成「籌備委員會」，邀請100位以上教授學者討論此一議題，並舉辦民調，決定哪一天為母親節，最後送交立法院審議通過。是否有意從政？他說：「青春期已經過了，要從政的話，20年前就做了。」

姜厚任出自單親家庭，與過世的母親感情深厚，他對於台灣有自己母親節的心願埋藏心裡多年，這次過年從上海返台，聽到導演朱延平也是單親，讓他鼓足勇氣。登高一呼後，意外得到演藝圈響應，朱延平、王道、應曉薇、陳凱倫、鄭亞雲、谷音、衛子雲、梅長錕夫婦、劉尚謙等力挺，白冰冰也錄製影片，名單中還有陳莎莉、俞小凡、巴戈、李天柱、陸小芬等。

姜厚任當年和張晨光、寇世勳、周紹棟是中視的F4，作品包括《軍官與淑女》、《媽媽、吉利、小叮噹》、《婆媳過招70回》，也拍過30多部電影。他現在沒戲癮，更沒回螢幕的想法，原因是多年前在上海受邀客串戲劇，「進組第1天就發現幹不了，說是客串，其實就是特約演員」，自嘲出道第2部電影就當男主角，完全不習慣成為配角。

他在上海有房，今年回台定居住淡水，一頭白髮的他看起來身形消瘦，大夥關心他健康，他說自己沒有三高只有三低（低血壓、低血糖、低血脂），每天固定做伏地挺身70個、仰臥起坐400個，人魚線和馬甲線都有，30年來都維持76公斤。

他過去和不少女星合作，但鮮少保持聯絡，笑稱「我以前拍戲，人家都叫我『獨行俠』，我不爭排名、不爭戲份、不爭角色，唯一只爭片酬」。他多年來研究靈修，至今保持單身，「我對談感情沒興趣，長伴青燈很多年了」。

谷音和鄭亞雲各自定居在美國和北京。谷音90歲老母親洗腎又摔碎了股骨，她特地從美國返台照顧，「服侍母親坐便盆時，她還道謝，我說小時候您也為我把屎把尿，還跟我說謝謝，我恨不得能多做一點」，她預計5月返美打疫苗。鄭亞雲再婚後，與夫婿在北京從事緊急救援的健康事業，近期回台灣見了不少老朋友。

(中時 )