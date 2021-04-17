俗話說一樣米養百樣人，每個人的個性不一，有些人熱情如火，有些人卻是性格內斂，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座外表一本正經、沉默寡言，但其實骨子裡相當悶騷。

摩羯座：

摩羯座個性不擅表達，十分內斂，尤其是話不多的他們，全身散發出神祕氣質，對他們不熟識的人，經常被他們神秘高冷的氣質所吸引，不過一旦跟摩羯座熟絡起來後，他們就會逐漸在你面前露出本性、放飛自我。

天蠍座：

天蠍座的人性格高傲，自尊心及警惕心都比較強，尤其是面對初次見面的人異常冷淡，不僅話少，更不會開玩笑，一副愛理不理的樣子，但對於熟悉的人，他們就會放下戒備，展現熱情的一面。

射手座：

愛面子的射手座很在乎自己的形象，尤其會刻意表現得一副生人勿近的模樣，但其實個性大而化之、不拘小節的射手座骨子裡很悶騷，甚至做出一些與外表不相符的舉動，這些舉止才是射手座最真實的情感表達。

水瓶座：

水瓶座個性真實大方，對身邊的親友當相當熱情，不過隨著歲月的歷練，他們就不會再輕易主動付出感情，對待陌生人也會比較冷漠，但其實關係親近後，會發現他們悶騷到不行。

(中時新聞網)