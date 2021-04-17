兒童台資深主持人香蕉哥哥（林掄元）已經46歲，至今仍活躍於兒童節目，也和愛妻草莓姐姐（簡皎竹）成立YouTube頻道「香草CP」，記錄夫妻生活和親子互動，一家三口相當幸福；最近香蕉哥哥在臉書有感而發地聊到育兒這方面，坦言雖然挫折又辛苦，但只要看到可愛的孩子就一切都值得，不少粉絲則驚訝專業的香蕉哥哥居然還有需要學習的地方。

香蕉哥哥結婚生子後，不時會在臉書曬出一家三口幸福的模樣，羨煞許多網友，今（17）日下午他罕見語重心長地聊到，發現育兒路上有好多事情需要學習，有時候讓他感到挫折和辛苦；但每當看到可愛的孩子，一切辛勞都變得沒什麼，「一切好值得又充滿回憶，一起加油吧」。

香蕉哥哥和草莓姐姐婚後生下寶貝兒子小新，他們經常在社群平台分享一家三口幸福的模樣。(圖/ 摘自香蕉哥哥臉書)

粉絲們看到連照顧小孩經驗豐富的香蕉哥哥，罕見說出覺得育兒路有很多要學習的事，都感到不可思議，也熱情分享自己育兒心得和留言鼓勵他，「這是甜蜜的負荷，與孩子一起成長是最好的事」、「陪伴就是最好的愛」、「辛苦你們了，香蕉爸爸、草莓媽媽」、「孩子們就是甜蜜的負擔」。

香蕉哥哥從當兵退伍後，因蘋果姐姐（彭薇霖）介紹，成為兒童台初期哥哥姐姐之一，從2000年開始活動，目前是唯一仍在線的初期成員；而香蕉哥哥最常被討論的就是他不老外貌，還被網友說「他保養是靠塗抹小孩子的笑容」。另外，香蕉哥哥也獲得過第45屆金鐘獎「兒童少年節目最佳主持人獎」的肯定。

(中時新聞網)