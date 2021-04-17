個性虛榮的人總會希望得到大眾的讚美，即使是謊言也能讓他們飛上天。搜狐網命理專欄點名，雙魚、雙子、射手、白羊以及獅子座的人最喜歡聽好話，面對他人的馬屁總是全盤相信，被捧越高越開心。

▍1.雙魚座

雙魚座本身就喜歡做夢，總是會幻想不切實際的東西，以至於他們根本就分不清楚現實，永遠都活在夢境裡，假如你能把他捧得越高，他就會覺得越開心，他們從來不會覺得對方是在開玩笑，因為雙魚座在被別人誇的時候，會完全忘記掉現實的狀況。

▍2. 雙子座

即使沒人誇獎雙子座，他自己也會自誇！當雙子座被捧的時候，完全不會認為別人是在說謊，哪怕是說謊，他聽得很開心，雙子座常常會自以為是，他相信自己能夠擔得起那些讚美，被別人捧越高的時候，他不但不會去考慮現實，反而會更欣賞自己，把現實狀況直接拋到腦後。

▍3. 射手座

射手座最喜歡被別人捧到高高在上，對於自身的弱點絲毫不自知，更會常常會把事物誇大，熱愛無限放大自己的優點，對缺點完全視而不見，只要有人肯捧射手座，他們會得意洋洋，深信自己得到了眾人的認可，一輩子活在盲目樂觀的幻覺中。

▍4. 白羊座

白羊座是樂觀主義者，他們個性好勝，事事喜歡爭第一，被別人捧也有種得到第一名的幻覺，他們會認為自己當之無愧，因為白羊對自己一直都非常自信，就算有人把白羊捧得太高，他的內心依舊會十分開心，很容易相信別人的話。

▍5. 獅子座

獅子座是最喜歡聽好話的星座，不僅非常虛榮還很愛面子，如果獅子座身邊的人誇獎他，他就會覺得這個人很了解自己，而面對批評他的人，則會被他劃分為不懂得欣賞且沒有品味的人，更不適合當朋友。

(中時新聞網)