「大和獎」微電影及劇本徵選頒獎典禮暨分享會17日在桃園光影文化館舉辦，大和獎創辦人、建商何溪明希望以感人故事帶來社會改變。有166件投稿微電影、劇本218件。桃園市長鄭文燦說，期盼大和獎持續舉辦，市府也會支持影像創作。

奪下社會組金獎的邱禹辰，以「父親大人的口頭禪」動畫奪下最大獎項，他說，父親一直希望他從商，大學時也希望他讀商業相關科系，他卻選擇傳播科系，一度和父親冷戰。但他從事廣告製作的工作後，父親卻三不五時，以口頭禪鼓勵他「努力一件事不會後悔，但放棄的話，只會得到後悔。」

邱禹辰因此以自己和父親的相處點滴，和朋友其他勵志故事，以動畫製成微電影。他說，原本沒想說會得獎，知道獲金獎瞬間，在電腦前愣住，才跳起來狂歡。

鄭文燦說，他過去擔任行政院新聞局長期間，曾補助導演魏德聖拍攝「海角七號」，引起國片潮流。他擔任市長期間，也鼓勵紀錄片、客家微電影等影像。鄭文燦稱讚，何溪明半工半讀完成博士學位，白手起家創立大和機構，還從事大量公益，他故事就是值得學習的借鏡。

何溪明則說，經濟弱勢是一時，但知識可以改變命運，因此成立「大和何溪明獎助學金」，提供國中、高中、大學獎助學金，大和獎則是希望透過影像專業人士的文字、鏡頭，挖掘台灣社會關於愛的故事，希望能夠透過這些作品，讓社會更和諧、更美好。

(中時 )