「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母戰鬥群在南海

4架美國空軍F-16戰機周一全副武裝，從日本北部的三澤空軍基地起飛，歷經數百計英里的航程後，飛到台灣南部的南海水域，為「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母助陣。

《富比士》（Forbes）雜誌16日的分析指出，這是美國針對中方在菲律賓專屬經濟海域為期1月的牛軛礁佔領行動，大秀拳頭的武力展示之一。隨著約220艘中方民兵船隻齊聚牛軛礁附近海域，美菲出動戰艦軍機，強烈表示警告。而美國國務院也表明，動武是選項。

不過，分析強調，雖然北京知難而退，但美方的部署掩飾了它在西太平洋空中戰力的脆弱性。這4架F-16各攜帶了6枚空對空飛彈，是可靠的空中力量。但那些戰機的基地無論是距離台灣，或是南海都實在很遠。

那些F-16可能從距台灣南端僅500英里（近805公里）的日本沖繩嘉手納基地（Kadena Air Base），或是遠從1,800英里（近2900公里）的三澤基地飛來支援「羅斯福」號航母打擊群。無論如何，要4架F-16到南海，都需要4架空軍KC-135加油機，而每架上面都有無線電詢答機，因此在公開的飛機追踪網站上可以看到。

通常武裝的F-16不靠空中加油，最多只能飛400英里（近644公里）。也因此，1架戰機需要1架加油機。除了嘉手納第18聯隊的兩支F-15中隊外，離台灣和南海最近的美國空軍戰力之一，就是隸屬三澤基地第35戰鬥機聯隊的F-16兩支戰鬥中隊。

要是第13和14戰機中隊的每架F-16都需要1架加油機，才能在台灣周圍的戰鬥中扮演任何有意義的角色，那就想想，遠比這更大的美軍戰鬥機隊需要多少加油機了。如果解放軍攻台，迅速就能動員數以百計現代戰機。相對的，要是美國部署數量相等的戰機到嘉手納和三澤等西太平洋基地，那就需要動用每架沒在接受深度維修，或是忙著訓練機組員的加油機，而那總共需要數百架。

儘管美軍有比解放軍更多，也更現代化的戰機，但中方卻具備地理優勢。北京在距離台灣只有幾百英里的地方，廣設了許多大型基地。相對的，美國卻只靠少數基地，而沒有1個距解放軍最可能登陸南台灣的地點500英里（近805公里）以內。

而這也正是萬一美國為了台灣與中方爆發衝突，美國空軍官員據說並不認為，F-35A會扮演要角的原因之一。

此外，這也是為什麼美國海軍會讓「羅斯福」號等航母，還有「梅金島」號（USS Makin Island，LHD-8）等兩棲攻擊艦載著海軍陸戰隊的F-35B四處巡航的原因之一。分析指出，航母能直接開入南海，並連續出動一波波戰機。沒錯，它們很容易遭受解放軍火箭彈，轟炸機和潛艦攻擊，但起碼還能打。

(中時新聞網)