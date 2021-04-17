（嘉信遊艇總經理龔俊豪說，價值台幣4億多元125呎豪華遊艇，是同一台灣企業主購買的第二艘遊艇。圖／顏瑞田）

因疫情而在去年停辦的第四屆台灣國際遊艇展，將在明年3月開展，嘉信遊艇公司17日發表125呎豪華遊艇，作為暖身活動，台灣遊艇公會理事長、也是嘉信總經理的龔俊豪表示，將在近期召開遊艇展籌備會，他也對今年遊艇產業發展，表達樂觀態度。

嘉信遊艇公司17日下午4時，在嘉信22號遊艇碼頭，舉辦「嘉信遊艇Monte Fino 125 Tri-Deck新船發表會」，首次展出全新亮相「Monte Fino 125 Tri-Deck」船型，由嘉信董事長何妙娟、總經理龔俊豪、以及高雄市長陳其邁等人主持。

嘉信總經理龔俊豪指出，這是第一艘由台灣船主，向台灣船廠訂製的最大尺寸遊艇，對於向來以外銷市場為主的台灣遊艇，具有指標意義，相信，此次來自國內的訂單，無疑將為遊艇內需市場，注入源源活水。

他說，包括遊艇製造和經營遊艇碼頭，都將有助於國內遊艇休閒、維修、人才培訓等相關產業的發展。

身兼台灣遊艇公會理事長的龔俊豪指出，第四屆台灣國際遊艇展將在2022年3月10日至13日舉辦，近期將召開第一次籌備會議，討論相關事宜。

龔俊豪並透露，「嘉信Monte Fino 125 Tri-Deck新船」（波克125）的買家，是第二次購買遊艇，第一次買的是「波克76」的76呎遊艇，因船主喜好航行，所以，經常開船前往東南亞與日本造訪，所到之處的遊艇碼頭，都是各國上百呎的超級遊艇，但MIT遊艇的只有他這艘，船主覺得台灣遊艇廠所製造的遊艇在品質、性能及舒適性上，都不輸給其他國家的品牌遊艇。

但，船主覺得76呎遊艇太小，所以，很快就下訂生產這艘125呎的超級豪華遊艇，售價美金1,500萬元，折合台幣4億多元。

龔俊豪說，船主特別要求他，表達對台灣遊艇碼頭太少的遺憾，因為，船主想要環島遊，卻開不進具有特色的台灣港口，「船買的那麼大，卻無法停靠」，希望政府能夠改善。

高雄市長陳其邁表示，高雄除了既有的遊艇碼頭之外，未來在港灣的13號到15號碼頭，也將規劃60個遊艇泊位，營造更友善的遊艇休閒環境，助攻高雄遊艇產業發展。

陳其邁表示，根據國際知名的遊艇產業雜誌（Boat International），針對世界各國80呎以上巨型遊艇訂單統計，台灣2021年為全球第四大遊艇製造國，僅次於義大利、荷蘭及土耳其，從去年第6名躍升至第4名，由此可見，台灣遊艇製造產業在疫情期間，逆勢突圍深獲客戶青睞，交出一張亮麗的成績單。

他說，高雄市為台灣遊艇製造重鎮，印證了高雄精湛的遊艇製造工藝，已深受國際肯定，在世界佔有一席之地，遊艇產值占全台遊艇產值的八成以上，早已奠定遊艇產業成為高雄的重要特色產業。

(工商 )