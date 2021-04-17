詹雅雯還臨時清唱一曲，請大家不用擔心她的病情。（讀者提供）

54歲「金曲台語歌后」詹雅雯上月中在臉書自爆罹患帕金森氏症，左腦中度萎縮，2個月內暴瘦8公斤，目前已瘦到42公斤。今（17日）病後首度現身，到三立錄製《超級紅人榜》，吞了一顆藥才緩緩走上評審台，身形比起以往消瘦不少，但她氣色相當不錯，一旁的于美人透露詹雅雯2天前才出院，「醫生跟她講不能做費力的事情，但可以做開心的事情」，詹雅雯也表示「來《紅人榜》是最開心的事」。

談起目前的身體狀況，詹雅雯說「還是會吐」，但生了一場大病後，讓她體會到「原來以前我那麼幸福」，發現其實自己無時無刻都很幸福，「雖然有病痛，但內心不苦」。她也有感而發地說，每個人難免都會遇到疾病，不論大或小，一定要正向樂觀去面對，還臨時清唱一曲，請大家不用擔心她的病情。至於工作部分，經紀人也透露外場的商演就先暫緩，如果是棚內的話，則是希望可以趕緊上軌道。

(中時 )