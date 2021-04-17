台鐵408車次太魯閣號列車2日撞上滑落軌道的工程車，導致出軌釀成49人罹難，花蓮地檢署15天火速就肇事責任完成首波偵結，起訴主嫌李義祥等7人，其中李義祥更背上過失致死、肇事逃逸等8條罪名，但最高刑度僅7年和5年，傳出罪刑不符外界期待，檢察長俞秀端今受訪表示，團隊研究多次，也認知法律太輕，但檢方依犯罪事實起訴，並已向法院求處最高刑度，是否修法則是立法機關權責。

俞秀端說，這次台鐵太魯閣列車意外真的太嚴重了，「當事人要負的責任真的是太大」！檢方先就肇事致死主因首波起訴多名被告，針對適用法條，專案團隊多次研究，基於法律及最高法院見解，並就全案的事實及各項證據，「法律真的是太輕了」，但身為念法律的人，必須遵循法條起訴，是沒有辦法以殺人罪論處，檢方已就權責向法院求處最高刑度。

至於是否符合外界期待或有關外界修法等問題，俞秀端說，這不是司法機關及檢察官應該做的，這是立法機關的權責，她也就不宜多說。

俞秀端說，有關本案是否涉及工程與公務員不法部分，這些因為需要的時間較長，團隊也會盡快給予社會大眾一個真相，相關單位仍在偵查中，不會因為先行起訴就鬆懈，關於其他公務員部分或監造、監督管理公司，檢方偵查處理範圍會更大。

至於即將調任是否會影響後續案件偵辦？俞秀端說，對辦案團隊非常有信心，不會因為自己一個人離開，就改變檢察官團隊的初心，這點可以跟大家「拍胸脯保證」，團隊真的是夜以繼日的努力，絕對沒有任何政治、人情上，或除了法律及犯罪事實以外的考量。

(中時 )