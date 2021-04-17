台南黑幫殺戮再起 10多人追砍 2人當街遭兇殘砍傷 18:352021/04/17 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南黑幫殺戮再起 10多人追砍 2人當街遭兇殘砍傷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周末不平靜，位於台南仁德區的文化藝術的新天地「十鼓文化村」旁，竟傳出有人遭亂刀砍傷，文化村旁的工地，現場有10多名男子，持刀當街追砍2人，據悉手法非常兇狠，遭砍傷的2人身中多刀，目前警方已經獲報，趕往現場處調查。 國小女童玩鬼抓人摔樓梯門牙斷一半 男同學狠推遭求償26萬 戀愛風暴毀事業佼佼過來人給忠告 (中時新聞網) #2人 #文化村 #10 #砍傷 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黎智英等9人被判刑 國民黨遺憾：將令香港言論環境更形惡化 10:542021/04/17 政治 黃偉哲打疫苗 籲不打恐失競爭力 04:102021/04/17 地方新聞 那英遭疑假唱張柏芝感言心酸 《浪姐2》成團名單出爐被罵翻 00:282021/04/17 娛樂 鄭中基睽違2年下周開唱 備10部攝影機直播全世界 14:262021/04/17 娛樂 男在戶政所飆罵外遇妻：小王孩子要我認 3人曲折關係網看傻 14:552021/04/17 社會 水情緊全台瘋挖井 竹科暫不限水 04:102021/04/17 財經焦點 匯聚相信的力量 文博會衝10億產值 04:102021/04/17 藝文副刊 竹市第7座圖書分館 「青少年館」啟用 16:542021/04/17 寶島 34D美魔女開工作室 2個月接客420人狂賺60萬 男客大讚：好正 09:392021/04/17 社會 捏麵人返鄉 重溫露天電影院時光 04:102021/04/17 藝文副刊 流浪狗餓壞自己找主人 尾隨夫妻逼收編 4年後變化網感動 11:042021/04/17 萌寵 社會熱門新聞 女開西濱突聽見「撞砂石車很爽」 當下這想法意外救回一命 - 社會 服務處遭噴漆王定宇不追究 謝龍介呼籲獸醫師勇敢出面 - 社會 竹科工程師酒後狂噴三字經 還喊「告我啊」下場慘了 - 社會 高雄震威宮過火驚傳意外 至少16人燒傷緊急送醫 - 地方萬象 房產專家爆桃園新建案樑柱噴出瀑布 網諷：旱災超前部署 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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