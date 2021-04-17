周末不平靜，位於台南仁德區的文化藝術的新天地「十鼓文化村」旁，竟傳出有人遭亂刀砍傷，文化村旁的工地，現場有10多名男子，持刀當街追砍2人，據悉手法非常兇狠，遭砍傷的2人身中多刀，目前警方已經獲報，趕往現場處調查。

(中時新聞網)