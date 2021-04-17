嘉信遊艇打造國內最大的125呎巨型遊艇，可望帶動遊艇內需市場。（柯宗緯攝）

嘉信遊艇打造國內最大的125呎巨型遊艇（右），可望帶動遊艇內需市場。（柯宗緯攝）

嘉信遊艇打造國內最大的125呎巨型遊艇，市長陳其邁（中，黑色西裝）17日出席新船發表會祝賀。（柯宗緯攝）

台灣遊艇製造排名全球第4，其中高雄占8成產值。嘉信遊艇17日發表斥資4億元打造的新船「波克125」，這是國內船主訂製的MIT遊艇最長一艘。此筆國內訂單也為遊艇內需市場注入活水，有助帶動國內遊艇休閒及維修等相關產業發展。

針對世界各國80呎以上巨型遊艇訂單統計，高市海洋局指出，台灣2021年為全球第4大遊艇製造國，僅次義大利、荷蘭及土耳其，從去年第6名躍升至第4名，可見台灣遊艇製造產業在疫情期間，逆勢突圍深獲客戶青睞，交出亮麗成績單。

高雄市長陳其邁出席新船發表會指出，高雄為台灣遊艇製造重鎮，深獲國際肯定，台灣發展遊艇產業已超過40年，全台5成以上遊艇廠設址在高雄市，高雄占全台遊艇產值8成以上，市府會扮演助攻角色外，未來在高雄港13至15號碼頭，會增加60個船席。

身兼台灣遊艇工業同業公會理事長的嘉信遊艇總經理龔俊豪表示，高雄打造遊艇碼頭後，有助於帶動高雄招商、房價，以及維修、租賃遊艇等服務。

針對此次「波克125」，龔俊豪透露，船東買完這艘125呎巨型遊艇後「有點後悔」，原因是國內碼頭不足，不能開著這艘船趴趴走，簡直寸步難行，只能往海外去，呼籲政府多努力，讓遊艇休閒產業更親民。

嘉信也與船舶暨海洋產業研發中心合作，從船體設計到內部裝潢皆由國人研發生產製造。該船最大特色為，在空中閣樓打造全球唯一遊艇鐵板燒吧台，讓船東可以宴客，而主人房上移至最佳視野的主甲板。

(中時 )