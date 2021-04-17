高市經發局舉辦商圈奧林匹克工作坊，吸引31組團隊參與。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市經發局首次舉辦「高雄商圈創生奧林匹克」競賽，向業界、青年團隊廣發英雄帖，祭出最高30萬獎金，市府將與提案團隊成立「商圈改造高雄隊」。近日在高雄國際會議中心舉辦徵件說明會暨媒合工作坊，吸引31組來自業界及青年團隊報名參與。

經發局長廖泰翔指出，過去由高市府補助、商圈自提改造計畫模式，今年改為「商圈出題、團隊解題」方式，祭出最高30萬元豐厚獎金，得獎商圈也有高達200萬元改造經費，可讓計畫真正實踐，期待年輕人的創意讓商圈變潮，打造新興網美必去打卡熱點，振興商圈經濟。

鹽埕堀江商圈發展協會理事長許光燦提到，鹽埕區為高雄最早發展區域，有富含文化底蘊的老屋、老店，背後故事更是精彩，但如何將鹽埕歷史人文整合學術與青創資源，透過產官學跨域合作形塑特色商圈、帶動地方榮景再現，正是目前迫切需要解決的問題。

經發局指出，這次媒合會也吸引外國人前來，來自英國倫敦Andrew是晨曦藝術工作室顧問，來台已20年，在高雄居住1年，他認為鹽埕區鄰近海邊、駁二，充滿文化藝術氣息，且交通便利，氣候宜人，本次商圈競賽相當有趣，希望將鹽埕打造成高雄的藝術心臟，進而發展成為台灣藝術心臟。

古思企劃負責人李思賢則說，鹽埕區商圈老店活化是帶動特色發展關鍵，盼藉由商圈創生計劃讓創意成真，從切合在地店家需求出發，結合青年團隊嶄新、創意的想法活絡地方發展。

(中時 )