美國道瓊工業與標普指數持續在歷史新高附近震盪。(圖/先探投資提供)

美國道瓊工業與標普指數持續在歷史新高附近震盪，在拜登提出二．二五兆美元對綠能、半導體、基礎建設及網路更新後，再斥資約一．五兆美元對健保、教育等助攻輔助，連同先前的一．九兆美元紓困方案，總計將花超過五．六五兆美元因應這次疫情下半場，這筆天文數字約是當初二○○八年中國花四兆人民幣的九倍金額，果真落實對美國經濟未來幾年的提振將十分可觀，包括網路、電動車、充電樁、風電、半導體、鋼鐵、塑化、水泥等幾乎各行業都有加分作用；再者發放現金給國民，也有助於消費以及部分資金投入美股，幾乎是面面俱到，這個大餅將刺激國際原物料上漲。而先前聯準會主席及財政部長都偏向鴿派，言明就業率未上升前即使通膨超過二％一陣子，不會收縮市場資金。未調升利率，對中長線是偏多。

漲價產業蔓延 台股淡季不淡

另一方面，市場焦點轉向即將登場的美國財報季，大型銀行股十四日起陸續發布業績。法人預期，標普指數成分股獲利將勁升二五％，較樂觀者預估上升二六．五％，一舉扭轉二○二○年的下滑十二．六％頹勢；可望激勵美股更上層樓。只要道瓊及標普站在十日線之上，就屬強勢。

科技股部分，美國加重對中國制裁力道，不過亞馬遜、谷歌、微軟所受影響不大，即便是蘋果，股價大多打底盤堅，只要那斯達克站在一三五○○點之上就屬強勢。費半是美中對峙中心，三二○○點是強弱關卡。

國際股市四月份還是以美股為龍頭，尤其其祭出的天文數字救市方案，將是未來全球最重要拉動經濟火車頭。但是這次美中對抗加劇，台灣就要小心一點，尤其電子業業績與中國關係密切，越是上游越要注意，世芯ＫＹ被點名幫助中國發展飛彈，股價連續跌停。精密晶片一定要台積電生產，所受影響較小，不過台積電在被叫去跟美國政府開會後，中國高階製程產品不得生產，一如去年華為而空出製程雖被填補，但可能是利潤較低的車用晶片，所以台積電正受到地緣政治影響，接下來業績及獲利是否如預期上升？還是要逐月檢視。所以股價最好緩漲，即便是破天荒公布三年一千億美元資本支出，對股價刺激力不如以前強了。

不過台積電是全球數一數二公司，形象競爭力可見一斑，因此股價不容易大跌，業績基本上還是很好，對台股則是以支撐為主。回過頭來看，上市櫃公司第一季大發，台灣三月出口三五八．九億美元，換成新台幣破兆，上市櫃公司三月營收達三．三六三兆元，月增二六．二七％及年增二四．九％，不但創今年來單月新高，也是史上最強三月。其中，營收創新高家數達一七三家，創二○一四年十二月以來新高。法人預估，四月起以半導體、鋼鐵、航運、造紙等產業報價全數喊漲，台股第二季營運淡季不淡。

美國制裁中國後續動作要注意

當然美國對中國制裁，除點名台積電、世芯，是否還有其他電子公司尤其是ＩＣ設計值得觀察，這會影響獲利及股價。首當其衝是高價股，尤其是矽智財相關股以及千元以上的祥碩、譜瑞ＫＹ、矽力ＫＹ，加上先前ＩＣ設計股比價漲翻天，接下來要有獲利檢驗。其實像是聯發科三月及第一季營收都創歷史高，市場預估今年ＥＰＳ挑戰五○元，以該公司手機晶片超車高通市占率，也是台灣之光，且美國不太可能對中國其他手機再打壓，這也會壓制美國公司獲利，所以聯發科其實具有投資價值；再者，全球晶片缺貨中，也蔓延至網通晶片，瑞昱的影音晶片就傳出十分缺貨，產品供不應求，以去年ＥＰＳ十七．二二元，首季營收成長四六．五％，今年ＥＰＳ有機會超過二五元，預估ＰＥ不到二○倍。

但是現階段是籌碼問題較需注意，台股自四月八日起，上市加櫃買合計成交量分別為五一八七億元、五七三○億元、五四○三億元、五六四七億元及五八七○億元，連續五個交易日成交量超過五千億元，雖說是有當沖，但絕對成交量過熱，而這五個交易日外資賣超約一五○億元，融資增加六八億元；且融資從農曆年後的一八九六億元，增至本周的二四三○億元，累計增加超過五百億元，量大就容易出貨，以台股基本面可以說相當ＯＫ，但量能失控就容易拉回，代表中小型的櫃買指數四月八日就出現最大量一二九○億元，高點雖出現在四月十二日，量先價行；上市指數四月十三日出現一七○四一點，也出現天量四六三○億元收黑，顯示四千億元以上量實在較容易失控，加上日ＫＤ值交叉向下，或需要整理一段時間。若能將量能快速縮至三千億元以下，則有利止跌反彈。季線一六二○○點具有較強支撐。

台股面臨籌碼問題

以第一季台股企業營收，可以預期第一季獲利還是會很好，淨利有可能比去年首季的三五一○億元，出現倍數成長。而三月營收月增前五大是水泥、玻陶、營建、線纜、電機等，均為傳產類股，月增幅介於十一至四二％間；三月營收年增前五大則是運輸、塑膠、營建、金融、玻陶等類股，年增幅在四一至六八％，也都為非電子類股的天下。第二季包括塑化、造紙、鋼鐵、玻璃、還是很好；電子上游晶圓代工、ＩＣ設計、ＡＢＦ、主機板、面板到下游品牌也是很優，加上今年配息大家都不含糊，股價拉回有殖利率保護者，相對可以率先注意。

美國這次大舉計畫花九．五兆美元在重建經濟上，基本上修橋鋪路是一定要的，對於建材及鋼筋需求可以預期很旺，而國際鋼鐵價格也大漲，受到原料礦砂原料每公噸回漲到一七○美元以上，煤礦挺在一一○美元高檔，行情火熱，甚至出現受不了鋼料大漲，瑞士鋼表都漲價六％。而台灣在美國設有通路的大成鋼很有機會在業績上有亮麗演出。不管是中國寶鋼或是日韓鋼鐵廠乃至越南鋼廠等感受到需求旺盛而調升價格，台灣的中鋼預計五月調價，不過，政策上因素調價空間較國際行情小，但這已使得中鋼三月營收已創歷史高，東鋼及春源也創歷史新高。當產品價格上漲時，有低價庫存就是贏家，像是DRAM漲價，晶豪科因為有約六○億元─相當兩個股本的庫存，股價大漲至一四○元；若以鋼鐵股去年第四季庫存與股本比，大成鋼有四九一．七億元庫存，約是股本二．九倍最高，也象徵後面的獲利會拉升最快，又因為在美國有通路，所以當美國政策加速推動基礎建設時，大成鋼獲利將很快被拉升，股價拉回十日線可參與布局。

不鏽鋼鋼管的彰源，去年底庫存達四二．二五億元，相當於股本的一．五一倍，居鋼鐵股第二名，近八年只有一年虧損，去年僅小賺，但是下半年轉虧為盈後，第三、四季ＥＰＳ分別是○．二三元及○．三七元，而今年首季營收二九．七九億元，季增五．以五％，年增二七．二％，重要是營益率從去年第一季的負○．五七％，到第四季已爬升至四．九三％，預計第一季將是雙率雙升，若一季能賺○．五元，全年向二元挺進，超過近八年最高的一．九元，那麼目前股價不到十六元，且含息○．五元，而每股淨值十三．九四元，距離股價不遠，是可攻可守標的。海光庫存股本比例也相當高。

說到鋼鐵股，就要提到當年台塑集團大舉投資越南鋼鐵廠，如今除了受惠越南基本建設外，也將受惠美國建設推動的國際鋼價行情。越鋼去年十一月轉虧為盈，今年伴隨鋼市復甦及成功打入歐洲等外銷市場，上半年獲利有望大賺逾百億元，全力朝弭平帳上累虧（十五億美元）目標加速衝刺。

以越鋼股東結構來看，台塑集團持股七○％、中鋼二五％、日本ＪＦＥ鋼鐵五％；台塑集團是由八家公司參股，包括台塑四寶、福懋、台塑美國、台朔重工、麥寮汽電，持股三至九％間，全數採成本法認列對越鋼的投資。也就是鋼鐵景氣一來對台塑集團獲利具加分作用。

南亞及台塑今年很旺

其實台塑集團中的台塑及南亞，今年狀況真的很好，除了轉投資的台塑化今年獲利可望恢復五百至六百億元水準外，台塑是全球最大ＰＶＣ、燒鹼等特化大廠，產品甚至間接供給台積電使用。看看二線塑化的華夏，去年第四季單季ＥＰＳ就高達一．八四元、今年第一季ＥＰＳ二．三五元，是近十年的好成績；甚至在大陸有六○萬噸ＰＶＣ廠的聯成，去年第四季ＥＰＳ也有○．九五元，可以預測台塑上半年獲利將有超水準甚至逼近五元機會。股價已正式超過台塑化站穩百元。

另一家過去獲利及股價都是台塑三寶最低的南亞今年更是威風八面，全球電子材料行情受電動車、５Ｇ、雲端等需求強勁，供給缺口持續緊繃，南亞身為領先廠商，並有南亞科DRAM、南亞電路版事業，加上本身塑化用品銷售大好，幾乎是滿手王牌。

而南亞玻纖布、EPOXY（環氧樹脂）、玻纖絲產能均處全球第一；銅箔名列全球第二，僅次於長春；銅箔基板產能排名全球第三。上些產品今年都很熱門，隨便切出一個部門都可居上市櫃公司龍頭。而在半導體產業商機爆發，加上產業供給缺口，南亞電子材料稼動率已處滿載。以銅箔價格而言較去年第三季上漲約五○％；玻纖布也因供應不足、價漲逾三○％；環氧樹脂更是半導體材料中最搶手之一，價格漲幅亦逾五○％，四月漲勢未歇。銅箔、玻纖布缺料及全球供應體系不穩定，市場偏向由上游原物料主導，今年漲勢將持續。

再來是轉投資持有南亞科三○％；南亞科在DRAM漲價循環下，外資最新報告已將股價從一二○元調升至一五○元，過去是南亞包袱，現在轉為金雞母。再來是該公司生產ＰＶＣ管相關用品，正是基礎建設最基本需求所在，加上ＤＯＰ等，未來都很搶手，所以南亞在本業及業外都豐收下，去年第四季ＥＰＳ一．五四元，是近五年最好，已追近台化；第一季營收季增十三％、年增三六．八％，ＥＰＳ二．二三元，逼近台塑，法人預估今年ＥＰＳ有機會向九元挑戰。今年南亞可望先追過台化，近一步向台塑化靠近。

當然傳產今年大翻身，航運創造近三○年最好獲利是不能忽視，市場普遍預估長榮、陽明今年有機會賺超過兩個股本，股價動見觀瞻。

金控雙雄領軍 獲利向前衝

也是獲利很優的就是金控股，十五家上市櫃金控公司第一季合計獲利一九二○億元，創下歷年同期新高，年成長率更高達一二一％，除了國泰（2882）及富邦二大金控超給力、年成長三位數，其他金控也都有二、三位數的年成長。

而第一季稅後淨利年成長翻倍的還有元大金九四．○七億元、年成長率一二○．三六％；新光金獲利九六．四六億元、年成長四四％，這兩家公司就獲利絕對值來看都接近一百億元，而能有這種獲利水準而股價低於二五元者並不多。對照股市創新歷史高點而震盪，回頭來看看航運、鋼鐵、塑化、造紙乃至水泥等出現很久沒見的榮景。

《先探投資週刊2139期》

(中時新聞網)