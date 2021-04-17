信眾跪地迎接大甲媽鑾轎。（王文吉攝）

適逢假日，許多民眾早起追大甲媽，跟隨鑾轎一路北上大肚、沙鹿、清水等地。（王文吉攝）

鋼管辣妹車隊在清水街頭大秀舞技。（王文吉攝）

鋼管辣妹車隊在清水街頭大秀舞技。（王文吉攝）

台中市議長張清照贈送打卡民眾Q版媽祖口罩。（王文吉攝）

清水福宴餐廳贊助設點心攤。（王文吉攝）

大甲媽9天8夜進香繞境進入尾聲，鑾轎今清晨北返經大肚溪橋回到台中市，沿路信眾夾道恭迎。立法院副院長蔡其昌一早率莊競程等10位立委及議員接駕，並扛轎徒步行腳。台中市議長張清照也在服務處設香案接聖，現場致贈打卡民眾Q版媽祖口罩，爆滿信眾搶排壓轎金。

大甲媽鑾轎今清晨從彰化市永樂街天后宮起駕，經過大肚溪橋進入台中市。適逢假日，許多民眾早起追大甲媽，跟隨鑾轎一路北上大肚、沙鹿、清水等地，沿途家戶設香案祭拜及提供點心攤，眾多宮廟出動陣頭爭相獻藝，還有鋼管辣妹車隊在清水街頭大秀舞技。

大甲媽鑾轎所經之處萬頭鑽動，滿滿人潮，大肚區有民眾身體不適坐著輪椅前來，轎班立刻高舉神轎快速通過，沙鹿則有60多歲老翁攔路跪求媽祖保佑在加護病房的媽媽早日康復。

立法院副院長蔡其昌一早率台中市議員陳世凱、黃守達、施志昌、楊典忠、林祈烽、江肇國、王立任、林德宇等接駕，並與立委莊競程、陳柏惟等人扛轎徒步行腳，誠心祈求媽祖保佑，讓台灣天降甘霖、四時無災。

台中市議長張清照於清水服務處設香案接駕，大甲媽鑾轎晚間抵達，大批信眾擠得水洩不通。張清堂、張清照兄弟一起扶轎，恭迎媽祖鑾轎駐駕在長凳上，加持成疊壽金成為4萬份壓轎金，鑾轎離開後，信眾爭相領取「壓轎金」。

張清照除發送4萬份壓轎金，今年配合防疫還贈送打卡民眾Q版媽祖口罩，並設小吃美食攤，提供米苔目、肉粽、甜粽、關東煮和烤肉攤、飲料、茶水等供信眾免費取用，清水福宴餐廳也贊助設點心攤。大甲媽今晚駐駕清水朝興宮，明回駕大甲市區遶境，晚間吉時回駕鎮瀾宮安座。

(中時 )