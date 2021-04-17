（豐邑機構加入抗旱行列，旗下多處建案工地提供地下水給民眾及各大科技產業使用。圖／豐邑提供）

中部地區水庫水位持續下降，大台中分區限水供五停二邁入第三周，豐邑機構響應加入抗旱行列，旗下的「浩瀚豐世紀」、「浩瀚森之道」以及「浩瀚菁科2Max」建案工地，隨時都可提供地下水給民眾及各大科技產業使用。

豐邑機構表示，旗下所有建案除了基本的馬桶節水、雨水回收系統外，另外都有網路監控水文資訊，由電腦圖控建築自動化，由馬達精準控制水位，水量一旦超過要溢流就會警示，透過系統回報，降低溢流機率，避免水資源的浪費。

另外，豐邑機構建案工地如要挖地下室，就需要將地下水抽取掉，因此擁有豐沛地下水資源，算是工地的副產品。目前豐邑機構旗下的浩瀚豐世紀、浩瀚森之道以及浩瀚菁科2Max建案工地圍籬外，都有地下水集水孔，提供地下水給民眾及各大科技產業使用。

「浩瀚森之道」建案工地襄理陳漢平提醒，工地抽取出的地下水除非經過過濾沉澱、淨化等程序，否則不得作為民生用水，建議以清洗、澆灌為主，民眾可自行準備水桶容器取用。

(工商 )