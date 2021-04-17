行政院政務委員鄧振中今日表示，台美經貿往來密切，已經到了該透過台美貿易暨投資架構協定（TIFA）處理的時間點，目前政府全力爭取台美盡速重啟TIFA談判，已做好準備。

總統蔡英文與行政院長蘇貞昌15日分別接見前美國參議員陶德率領的訪問團，會面中都提及期待台美盡速重啟TIFA對話，進一步強化雙邊貿易夥伴關係；鄧振中今日受訪指出，台美可透過TIFA會談，進一步討論經貿合作關係，包括洽簽台美的雙邊貿易協定（BTA）。

至於台美BTA，鄧振中強調，雖然不是短期內洽簽就能完成簽署，但BTA是政府長期要推動的目標。鄧振中說，台灣重啟TIFA的意願清楚、目標明確，希望台美盡速舉行TIFA會談，但國際貿易往來不取決於單方，推動重啟TIFA會談及洽簽BTA，政府將繼續努力。

台美自1994年簽署TIFA後，迄今已召開十次台美TIFA會議，最近一次是在2016年舉行，兩國何時恢復TIFA會談，外界高度重視。

鄧振中說，台美經貿往來至今，雙邊對於增進經貿關係都有意願，也都覺得很需要，彼此更明白，讓台灣與美國的經貿關係更密切，這是重要的事情。

鄧振中說，過去因各類理由，台美雙方已經一陣子沒有展開TIFA，最後一次落在2016年，但台灣已經陸續排除過去一些困難的台美貿易障礙，如今世界局勢改變劇烈，台美對於疫情過後經濟如何復甦、供應鏈如何再合作，及氣候變遷、環境保護等問題勢必要坐下來談，而這需要透過有系統性的對話。

(工商 )