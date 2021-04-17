嘉義市長黃敏惠16日關心新生報到情形。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉市傳真）

嘉義市各國小4月16、17日完成110學年度一年級新生報到及登記，今年小一新生設籍分發人數為2619人，較109年大幅增加241人，預計增加10班。市長黃敏惠為提供更優質的教學品質，小一班級人數自108學年度起逐年調降，110學年度將達成以每班25人編班的目標。

教育處處長林立生指出，嘉義市推動班班有冷氣以及新風換氣系統的政策領先全國，也致力於校校有外師、國際教育、探索體驗、智慧校園等政策推動，去年又榮獲幸福城市第1名，在全台少子化的困境下，嘉義市新生數的成長難能可貴，代表市府在教育上的努力獲得家長的肯定。

林立生表示，因應新冠肺炎疫情，今年新生報到首度啟用以線上報到為主，現場報到為輔，線上報到人數高達6成，不僅免除家長親跑學校辦理的時間，也減輕學校行政人員負擔，避免群聚感染風險。

教育處統計，今年小一新生分發人數2619人，報到的新生人數為2369人，約有250名新生尚未完成報到，港坪國小、文雅國小、興嘉國小及嘉大附小是新生入學總量管制學校，將在21日（星期三）公告新生入學排序名單，並協助超額的學生轉介到其他鄰近學校就讀。

林立生也呼籲，由於尚有少數新生未完成報到，且四所國小超額，各校新生人數仍會有更動，另新生報到時間截止後，線上報到系統就會關閉，尚未報到家長仍可持戶口名簿等資料到學區內學校報到。

(中時 )