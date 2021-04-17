藍心湄帶領亞美將、寶媽、王少偉、王建復、朱宇謀、金老佛爺等好友南下高雄擔任為SBL高雄九太科技隊加油。（九太科技提供)

藍心湄南下高雄擔任SBL開球嘉賓。（九太科技提供)

藍心湄南下高雄擔任SBL開球嘉賓。（九太科技提供)

藍心湄南下高雄擔任SBL開球嘉賓。（九太科技提供)

藍心湄南下高雄擔任SBL開球嘉賓。（九太科技提供)

王建復（左起）、寶媽、藍心湄、王少偉富高雄觀戰SBL，為九太科技隊加油。（九太科技提供）

藝人藍心湄過年前在浴室滑倒，撞到頭疑似腦震盪，脊椎第4、5節斷裂需要復健，但是在企業界好友、九太科技董事長沈會承的號召之下，她17日仍率領藝人好友南下高雄為SBL高雄九太科技隊加油，並擔任開球嘉賓。身為九太科技球迷的她，從頭到尾都坐在場邊為球隊加油，當九太科技最後以83比67擊敗台啤時，她超級開心地說：「太興奮了！我現在情緒還down不下來！」

還在復健中的藍心湄，儘管身體不適，仍然帶著寶媽、王建復、王少偉、朱宇謀、亞美將、金老佛爺等好友一起南下。她說，因感受到好友沈會承對於籃球公益付出的熱情，前年沈會承接回九太科技隊之後，努力炒熱籃壇氣氛，「沈董邀請我去為高雄九太科技隊加油，我一定要前往，也想看看南台灣對於籃球運動的熱情」。她笑說，過去都只在緯來體育台看球賽，第一次踏進球場擔任開球嘉賓，她緊張到上場前吞了血壓藥！

而王建復日前才在主演的TVBS《女力報到-愛情公寓》戲中，向劇中女友李宣榕求婚成功，成為該劇高潮，雖然近期也正在準備拍攝新戲，但也同樣受到沈董熱愛籃球的心感召，立刻排開行程，與藍心湄一同南下打氣，帶著滿滿元氣、拿著加油棒為高雄九太科技隊加油。

(中時 )