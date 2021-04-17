大陸美女網紅項思醒，在抖音擁有百萬粉絲追隨，未料卻因為瞞著交往2年多的CEO男友張科峰，悄悄與另一位更有錢富二代訂婚，被張科峰得知後氣到大鬧訂婚宴，甚至製作長達65頁PPT內容，大爆項思醒是如何在父母的幫助下，用他的錢一步步攀上豪門，甚至還在交往期間出軌約炮多人，令項思醒頓時成為大陸網友人人喊罵的現代潘金蓮。張科峰昨(16日)晚間也憔悴現身直播，但他一開口卻是為項思醒求情，要大家別再罵她了。

張科峰不滿遭項思醒劈腿戴綠帽，氣憤製作65頁PPT大爆項思醒與父母在他們交往期間的惡劣行徑，隨著事件在陸網不斷發酵，項思醒也慘遭富二代退婚，還被要回高達1800萬人民幣(約7818萬台幣)的聘金。而張科峰也因為涉嫌竊取聊天記錄，被行政拘留6天。

綠帽CEO昨晚憔悴直播，希望大家嘴下留情，別再罵項思醒了。(取自抖音)

被放出來後的張科峰，昨日更親自開直播，還原事情來龍去脈。他說項思醒已得到懲罰，也有患有嚴重憂鬱症，希望網友能嘴下留情，不要再罵項思醒了，「我們都有犯錯的時候，難道你們一點錯誤都沒有犯嗎？我覺得我也犯過非常多的錯誤，包括也辜負過很多其實以前對我好的女朋友，包括年輕的時候也做過一些約啊，或者說對不起她們的事情。」認為他所經歷的事，或許就是以前做錯事的懲罰。

項思醒據傳已遭富二代退婚，豪門夢碎。(取自項思醒微博)

張科峰強調自己沒要與項思醒復合，也不是要幫女方洗白，坦言自己是個嘴硬心軟的人，會做這65頁PPT爆料，純粹只是想噁心女方，讓女方結不成婚，並對他道歉，從未想過要把花在項思醒身上的錢拿回來，也隔空喊話項思醒的家人別再惡意中傷他了。

(中時新聞網)