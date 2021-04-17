街頭民調結果。(圖 翻攝自中天新聞Youtube)

中南部水情吃緊，台中、苗栗與彰化更是開始供五停二限水措施，一名台中網友為此爆氣PO文怒嗆北部沒跟著限水，不會「共體時艱」，文章PO出後引爆南北大戰。對此，《中天新聞》派出記者進行街頭民調，結果顯示，大部分民眾都不認為北部限水，還有一對一起逛街閨蜜更因為此事而吵架。

《中天新聞》16日派出記者，在台北街頭詢問民眾對於北部是否也要限水的看法，並提供5個選項讓大家選擇：

1.好奇怪！北部下雨下到發霉 怎麼不共體時艱？

2.等一下！北部不缺水，是要限什麼？

3.有事嗎？傘我撐、雨我淋、水你用？

4.不爽嗎？可以搬來北部住呀。

5.贊成啦！幹脆全台一起限水。

總共有19名民眾參與投票，結果顯示，最多人投票給選項2「等一下！北部不缺水，是要限什麼？」，有7票，選項1獲得2票，選項3則有3票，選項4有3票，選項5有4票。

一名年輕人表示，「北部真的不缺水，下到要發霉了，我學校在新店，那裡真的是每天都在下雨，真的下到快發霉」；而一名和朋友一起出來逛街的年輕人則說，「北部也沒有缺水，就是不用拖大家一起下水」，還有住在宜蘭的民眾表示，「北部就一直下雨，我們宜蘭也是，所以就不太需要限水，(宜蘭)去年11月整月都在下雨」。

記者還剛好碰到一對分別來自中部和北部的閨蜜，並詢問她們對於限水的看法，而2人更意外吵起來，中部妹表示，「我覺得真的是要共體時艱耶，妳有看到水庫的照片嗎？很多人是真的都沒有水可以用」，北部妹則說，「我覺得台北不缺水 是要限什麼」，記者似乎也嗅出火藥味，詢問2人，「你們倆要不要先打一架？」

接著，中部妹說，「我等一下就回去，不用約了」，北部妹回答，「因為台北真的很濕，很潮濕啊，我們水就是夠用，為什麼要限水？」中部妹反問，「為什麼我們要限水？因為我們不下雨啊」，北部妹則說，「台北每天都在下 都要帶傘很煩耶，很濕」，中部妹反嗆，「不下雨才煩，熱死了」，北部妹認為，「我是覺得台北可以不用限水啦」，中被妹則說，「那要感受一下限水是怎麼樣？」

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(中時新聞網)