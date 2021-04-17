台中市環保局與行政院環保署合作，在全市建置1411台空品微型感測器，建置數量全國第一、覆蓋率百分百。(環保局提供／林欣儀台中傳真)

為了加強空氣汙染源的稽查工作，台中市環保局與行政院環保署合作，在全市各大潛在汙染熱點區、車流熱區及人口密集處設置「空品微型感測器」，範圍涵蓋全市29個行政區，近4年來累計共建置1411台空品微型感測器，覆蓋率達百分百、建置數量更位居全國第一。

環保局表示，「空品微型感測器」可幫助稽查人員破獲空汙違法案件，以去年8月的情況為例，設置在龍井區西濱快速道路附近的微型感測器，在固定時段發現揮發性有機物（VOCs）數值異常飆高，環保局察覺此情況後，經過分析，鎖定一家塑膠製品工廠，並聯合烏日警分局突擊稽查，果然當場查獲業者生產合成皮。

環保局強調，該塑膠製品工廠在稽查人員與警察進入十，正使用PU樹脂產生揮發性有機物，當時附近空氣品質嚴重受影響，經確認其違法情事後，即依違反《空氣污染防制法》處720萬元罰鍰，並將黃姓負責人移送偵辦。由此可知，空品微型感測器堪稱小兵立大功，屢次建功協助破獲空汙案件。

環保局長陳宏益表示，透過空品微型感測器的偵測，在蒐集相關資料、確認違法情事後，去年共依此裁罰15件空品汙染案件，裁罰金額累計達840萬6000元，未來將持續透過空品微型感測器、結合大數據分析，藉以提升稽查案件的查獲率，也將提高稽查頻率。

陳宏益強調，環保局將持續加強監督各汙染源操作情況，一旦發現有不當排放空氣汙染物的情事，一定依法嚴懲、絕不寬貸，呼籲業者不要心存僥倖。

(中時 )