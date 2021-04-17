公民監督國會聯盟（公督盟）13日發布立委評鑑結果，共有42位被為優秀立委，包括被提罷免的台灣基進立委陳柏惟；而無黨籍立委高金素梅竟被列入待觀察名單。工運人士鄭村棋對此怒嗆，有陳柏惟這些人來對照高金素梅，公督盟可說徹底現形變成「歪都盟」。

公督盟這次針對113位立委來作評鑑，被評為優秀立委共有42位，其中民進黨27位、國民黨6位，民眾黨5位、時代力量3位。而高金素梅在本屆連續兩會期被列入待觀察名單，公督盟表示，雖然她在重點法案審查中會出現，但其餘時間在國會中比較看不到她的足跡，在所屬委員會的法案預參與審查率僅有43.75%，因此公督盟把高金素梅待觀察名單。

鄭村棋14日在《國民大會》節目中認為，有陳柏惟這些人來對照高金素梅，公督盟可說徹底現形變成「歪都盟」。他們評鑑的指標是「出勤」，但有人是每天出勤，卻是在幹壞事。

鄭村棋指出，評鑑的一項是有侵害人權、基本人權，或違反重大公益的，一次扣10分，高金素梅這項被扣1.5。他反問，有關所有參與萊豬法案的立委，他們是怎麼處理的、有沒有處理、怎麼提案怎麼連署的，可是評鑑上面並沒有對此來作表決，這才是老百姓真正關心的。因此他認為，公督盟可說是歪到極點了。

針對高金素梅對重大法案的出席狀況，鄭村棋點出，公督盟常務理事曾建元也表示，雖然高金素梅對重大法案都有出席，但是平常看不太到。鄭村棋直嗆，高金素梅是一個人，民進黨是一群人，可以「打群架」，分布到各個委員會，高金一個人分身乏術，但重點出擊就是要害。而有一群人卻是「圍毆」在幹壞事，但是出勤率卻很高。公督盟是瞎了眼嗎？

鄭村棋表示，像陳柏惟這種人，老百姓是看在眼裡，但他們還是很得意，下次選舉拿出這個成績。 他希望有立委站出來喊「拒絕公督盟，不屑被它評價」，像這種公督盟憑什麼代表公民，這種評鑑指標合理嗎？這種評鑑核實嗎？所以這次把公督盟徹徹底底暴露，他覺得非常好。

(中時新聞網)