全台水情吃緊，玉山也缺水？玉山排雲山莊以馬達抽取山澗水，最近也發現源頭水量變少，未來恐需限量配水，玉山後四峰重要營地圓峰山屋，靠山屋收集雨水，而3月初便呈現低水量，16日排雲山莊管理巡察發現水塔水量不到10公分，幾已見底，玉山國家公園提醒山友行前務必先在排雲山莊裝妥用水，並留意登山行程中，各休憩點或山屋的水量資訊。

玉山國家公園有16座山屋，玉管處指出，山區近來鮮少降雨，許多山屋儲水拉警報，排雲山莊上方水源已乾凅，只能靠發電機啟動抽水馬達由楠梓仙溪上游打水，但發電機油料都是人力背負上山，近期還發現山澗源頭水量減少，若再不下雨，水源逐漸枯竭，排雲山莊恐無法正常供水，屆時也將採取限水。

其中圓峰山屋是大多數山友前往玉山後四峰的住宿地點，供水僅靠山屋雨水收集裝置，圓峰地區水塔自三月初即呈現低水量，排雲山莊管理員16日巡查發現水量僅存不到10公分高。

由於高山取水困難，玉管處呼籲山友珍惜山區資源，適度取用水資源，而山區炊煮也應節水，以免過度用水，導致無水可用。另，也請遊客不要隨地便溺，多利用生態廁所。

(中時 )