花旗集團15日大動作宣布撤出台灣消金市場，其中包含信用卡、儲蓄、信貸等，突如其來的消息引發市場熱議，不少花旗卡友苦惱現金紅利要怎麼辦或是看電影還有沒有優惠，威秀影城昨晚（16日）在臉書為卡友釋疑，表示花旗信用卡看電影的優惠照常提供。

花旗集團15日突發出聲明，計畫針對其全球業務做調整，將退出亞洲、EMMA（中東、歐洲和非洲）等地區13個消金市場，其中也包含台灣；消息一出引發網友譁然，震驚之餘也對剩餘的現金紅利能不能在期限內花完感到憂心，也有人擔憂現在用花旗看電影不知道還有沒有優惠。

威秀影城昨晚在臉書發出公告，表示花旗銀行致力於確保客戶持續獲得最優質的服務，「營運一切如常」，花旗信用卡提供威秀影城和MUVIE CINEMAS所有相關優惠同樣也照常提供；並在文末提醒「活動期間至2021年12月31日」。

公告一出後，花旗卡友為之振奮，「太好了，這樣我去看電影還有8折」、「看電影都靠它了，撐下去！」、「花旗不能亡」、「花旗不能倒」；但也有卡友對於只到年底感到惋惜，「確定到12月31日？」、「我比較在乎明年呢？我的威秀神卡」。

(中時新聞網)