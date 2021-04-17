大久保麻梨子身穿百萬和服出席活動。（和心酒藏提供）

幸福人妻大久保麻梨子17日身穿一襲紫金色百萬和服出席國際酒展，身為日本清酒代言人的她，還開心秀出剛拿到的侍酒師證照，並分享去年與老公一同上品酒課程，因有了共同興趣後，夫妻感情大增溫。她害羞地說，平常不太好撒嬌，但偶爾小酌一下，微醺時比較能放鬆紓壓的表達愛意，所以她很推薦夫妻一起學品酒，讓彼此的愛意增溫，「我已計畫接著上品酒的進階課程」！

她4月16日才剛歡度結婚四周年，她笑說，還是被大嫂提醒，兩人才忽然想起來，「我與老公就在家中品酌清酒與玉子燒等小菜，溫馨慶祝這甜蜜的紀念日。我們重實際，比較不走浪漫路線」，過陣子計畫與老公再度造訪日月潭。至於何時生小寶寶，她說日前連小一的姪女都童言童語「催生」，問她什麼時候生小孩。她最近先忙手邊的演藝工作，等明年看看可否努力生個女娃娃。

被問夫妻意見相左時怎麼辦，大久保麻梨子表示，「我們根本就吵不起來啦！我應該要感謝老公，每每意見不合或不開心的時候，他都不會情緒化，總會用幽默的言語，讓尷尬的氣氛飄過去，不開心的時候只要看著他那憨厚的臉，有點呆呆的，很會裝可憐的神情，就讓我忍不住爆笑，氣就不知不覺消失了。」

近來她的舞台劇、電影等演藝作品齊發，4月25日公視學生劇展《多美的結》先登場，七月將推出舞台劇《時光的手箱》與電影《第一杯咖啡》。她雖因疫情今年仍無法回日本過母親節，但日前視訊時，母親開心地說：「暌違日本藝能界10年，終於又看到妳的電影《播種的旅人》在日本上映，這是最棒的母親節禮物！」讓強忍淚水的大久保麻梨子在視訊結束後忍不住放聲大哭！她坦言很想念母親，覺得好遺憾沒能陪在她身邊，今年母親節也會請人幫忙準備花與小禮物，期盼疫情趕快結束，能回日本探望她！

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(中時 )