人們常說女兒是爸爸的前世情人，許多人當了爸爸後才懂得這個道理，對女兒呵護萬分。近日有位媽媽分享，還在就讀國小二年級的女兒突然坦承「交男友了」，老公緊張的神情反而讓她感到好笑，決定發文詢問其他地方爸爸們「該怎麼辦？」也意外引起爸爸們的討論，如何面對「情人」的男朋友。

「女兒的爸崩潰了～」一位媽媽在臉書「爆廢1公社」上表示，小二女兒坦承交了男朋友，但身為女兒前世情人的老公卻無法釋懷，原PO卻在旁邊差點笑死。但還是幫老公詢問過來人意見，「請問地方爸爸們...這要怎解？」

貼文一出，馬上激起許多前世情人共鳴，這些爸爸紛紛表示，「肯定要把她轉學回南部鄉下」、「國小二年級阿！先叫來家裡約會看看」、「帶他去吃一頓粗飽的，沒吃完不准回家，一次就要讓他記住，誰是『情人』」、「我會當場傻眼」。一位網友更直言，乾脆直接開個群組，名字就叫作「父愁者聯盟」，一起想辦法對付女兒的「男朋友們」。

至於在座的媽媽們則加油添醋分享，「我女兒大班的時候說兩個男同學搶著要跟她結婚」、「我昨天才聽女兒說幼稚園同學有兩個男生喜歡她，老公馬上說，『勢必要陪女兒上學了』」。網友笑翻直呼，「爸爸玻璃心碎光光」、「跪求爸爸陰影面積！」一位女網友卻不忘吐槽，「當了爸爸都是這樣！忘了當初是怎樣拐騙別人家的女兒」。

(中時新聞網)