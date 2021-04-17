警政署長陳家欽（左1）、警局長蔡丁賢（左2）與員警幹部救災同仁座談，對於半個月來啟動相關勤務作為，表達感謝。（花蓮縣警局提供／王志偉花蓮傳真）

台鐵太魯閣號事故釀重大傷亡，司法警察等機關不眠不休勤務，警政署長陳家欽今天出席花蓮場聯合追思公祭場前，便提早來到花蓮慰勞警察局與鐵路警察，陳家欽說，警政署特別啟動安家服務專案，除了刑案蒐證外、認屍與協助家屬返家等一連串作為，表現出「警察給人民最溫馨、體貼的照顧與服務」，身為警察大家長特別表達感謝，鼓舞士氣。

陳家欽一早抵達花蓮後，隨即前往鐵路警察局花蓮分局、花蓮縣警察局新城分局、花蓮分局及縣警局，頒發慰問金肯定同仁執行0402專案勤務的辛勞，並與第一線救災員警座談，員警談及救災過程，也都百感交集。

陳家欽表示，事件發生，第一階段救援最重要、第二階段要有同理心，易地而處，家屬驚慌失措，希望協助，因此相驗指認、安撫服務關懷很重要，第三階段責任追究，都要同時給社會交代，這就是組織的力量，感謝大家做的很好。

陳家欽說，太魯閣號火車事故，國人深感哀痛與不捨。事故一發生，花蓮縣警察局成立災害應變中心及前進指揮所，與鐵路警察局共同投入搶救工作；刑事警察局派員趕赴現場支援採證、協助罹難身分鑑識；花蓮港務警察總隊和保一警察總隊亦相繼支援事故現場警戒及殯儀館現場服務；警政署同步成立指揮所，指示、協調、整合各項搶救工作。

尤其，適逢清明連續假期，交通流量大，警方從人道和交通思考，以専人專車服務方式協助罹難家屬趕到花蓮，對罹難者表示最大哀悼哀思之意，相關縣市警察局均派前導車一路相隨護送返家，相當暖心。

針對追究肇事責任，縣警察局在地檢署檢察官指揮下，能在最短時間內逮捕相關嫌犯、蒐集證據提供檢察官聲押、並釐清真相，16日即偵結起訴，展現專業與效率，因此特別到花蓮慰問同仁，表達感謝！

(中時 )