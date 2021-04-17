吳念軒（左）與他的初戀女神莫允雯在《戀愛是科學》互動充滿粉紅泡泡。（三立提供）

吳念軒（左）與他的初戀女神莫允雯在《戀愛是科學》互動充滿粉紅泡泡。（三立提供）

吳念軒（左）與他的初戀女神莫允雯在《戀愛是科學》互動充滿粉紅泡泡。（三立提供）

吳念軒在台視、三立周日偶像劇《戀愛是科學》中，重逢兒時初戀女神莫允雯，兩人若有似無的撩動、對彼此關懷、家人般的依賴，讓網友好奇劇中已有女友的吳念軒，未來會和莫允雯如何發展。其實現實中的他，也可能有機會再與自己的初戀相遇，因為他日前收到很久沒聯繫的初戀對象訊息，對方邀請他去參加自己的婚禮！吳念軒坦言收到訊息那瞬間「腦袋空了一拍」，但隨即臉上掛上微笑。

「因為知道她即將步入人生另一個旅程，很替她開心，也漸漸浮現過去的種種回憶」。他還記得當年是寫紙條向一起在補習班上課的初戀對象告白，兩人當時比鄰而坐，都會一起上課、一起吃飯、假日一起準備考試，很簡單很純粹卻也讓他很懷念。所以，他會珍惜可能再次見面的機會，告訴她「謝謝妳出現在我的青春裡」。但因他最近忙拍戲，班表還不確定，尚無法確認能否出席婚禮親送祝福。

他覺得以前談的戀愛很青澀但單純，像一張白紙，世界裡多了一個會在乎的人，期待看到對方，覺得初戀都是最美好的，現在長大了，談戀愛要顧慮的事情變很多。他完全認同他飾演的王軒宇對初戀的想法，畢竟那是第一次面對戀愛，才知道喜歡一個人是這樣的感覺，會總是期待看到她。

關於愛情，吳念軒認為太過喜歡而看不到任何缺點只是迷戀，看到了缺點還是想跟你在一起的才叫愛情，只要想清楚了，就會知道對方是否是對的人，也會知道如何和其他異性保持距離。倘若自己在錯的時間遇見對的人，他笑說：「那我會將錯就錯，與時間為敵。」

(中時 )