任時完打開天窗，在屋頂的積雪上寫著「帶輪子的家，大發」。（愛奇藝國際站提供）

韓綜《帶輪子的家2》第二集嘉賓找來鮮少上綜藝節目的《與神同行》金東旭，他與成東鎰在2009年合作電影《B咖大翻身》（原名：國家代表）結緣，美好的前後輩情誼延續至今，重情義的成東鎰還透露自己與滑雪教練保持聯絡，眾人因此獲得重訪13年前拍攝地點的機會。

2人聊起當年合作的點滴，除了成東鎰難忘拍攝過程中接獲老二成彬出生的好消息外，任時完對於飾演跳台滑雪選手的金東旭相當好奇，問道「平常會滑雪或玩雪板嗎」，金東旭笑說：「我不會啊！我有懼高症」，透露當年除了跳躍，都吊著鋼絲從高度138公尺的滑雪跳台拍攝滑行、落地等動作，令任時完驚問：「有懼高症也辦得到嗎？」金東旭爽快回：「因為有收錢啊，收了錢當然要拍」，讓任時完秒懂笑喊：「匯款的力量」，一旁的成東鎰也插話：「東旭跟我的心態一模一樣啊」，言語間讓人看到演員們的敬業精神。

身為第2位訪客，金東旭抵達輪子家不到2小時就已經享用咖啡、草莓和明太魚湯麵，甚至還和主人們一起享受安靜的午睡時間，與首位嘉賓裴斗娜一來就加入3小時搭帳篷的命運大不同，也難怪金熙元內心一直過意不去。眾人午覺醒來，迎來輪子家的初雪，呆萌的任時完一時興起打開天窗在屋頂的積雪上寫著「帶輪子的家，大發（成功之意）」，成東鎰詢問他寫了什麼時，老么調皮地說：「到時候請透過節目確認吧」，讓大哥成東鎰忍不住「呵呵呵」大笑。

節目每集來賓都讓觀眾超驚喜，預告第三集將邀請「收視女王」孔曉振和「最強綠葉」吳政世，對綜藝感到陌生的吳政世將如何克服「綜藝恐懼症」成為下周節目的亮點之一。而第一季老么呂珍九在忙碌行程中，也將以嘉賓身分回歸輪子家，消息傳出後粉絲都十分期待。《帶輪子的家2》每週六於愛奇藝國際站上線。

(中時 )