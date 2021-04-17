市府配合設置淨水設備及臨時自來水管，施工前請台水公司加強宣導。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

全台水情持續吃緊，台中市政府積極協助中央尋找水源，目前已盤點台中市65處工地的地下水進行水資源再利用，為配合台水公司於「老佛爺」建案工地附近，設置淨水設備及臨時自來水管線；市府經發局17日強調，4月19日0時起至7月31日24時止，北區館前路將全面封閉，並增派義交指揮，讓交通影響降到最低。

全台面臨56年最大乾旱，水情嚴峻，台中德基水庫持續探底，昨天蓄水率僅剩4.3％。

經發局長張源說，因應台中地區今年4月6日起實施「供5停2」分區限水，為有效利用水資源，市府協助台水公司做好行政作業程序；讓台水公司於工地附近設置淨水設備，將淨化後出水納入自來水管網系統，提供家戶民生用水解決燃眉之急的水荒。

經發局表示，市府將於「老佛爺」建案開挖地下水基地旁，配合台水公司展開臨時淨水設備建置及管線工程，自4月19日起封閉北區館前路（台灣大道2段與博館2街間）。

市府請台水公司就相關改道宣導告示做好準備，並在周邊道路設置12面指示牌，引導用路人提早改道，施工期間造成的交通不便，請用路人體諒。

市長盧秀燕指出，台水公司計畫於老佛爺建案基地旁，設置淨水設備與管線，市府全力配合各項行政措施；考量該建案基地沒有腹地，經濟部希望市府協助將館前路封閉，相信市民樂意配合。

盧秀燕強調，預計下週一起進行封路，地方、中央密切合作，盼讓民眾喝到潔淨安全健康的水，這是我們共同的願望。

(中時 )