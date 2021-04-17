最近一名25歲的網紅，分享自己花3千萬買房，還砸5百萬裝潢，影片曝光後不少網友質疑「確定不是靠爸」？買房話題掀起熱議，而香港一名女模，25歲就擁有5間房子，承認陪睡一晚可以賺40萬，女模照片曝光卻意外歪樓，網友直呼「這樣要40萬」！

來自香港一名女模曾上游，年僅25歲就在大陸、澳門等地買房，身價更是高達台幣4千多萬，當時不少網友質疑曾上游賺錢的方法，認為她是靠身體才賺進大把鈔票，對此，曾上游不斷否認，表示自己是靠外拍、模特事業，買進多間房產。

女模曾上游(圖片取自/TikTok)

一直到2018年，有人爆料並曝光對話證據，內容提到曾上游陪睡，若是戴套2小時要價1萬港幣（約台幣4萬），過夜價錢則是1.2萬港幣（約台幣4.8萬），最後曾上游終於承認靠陪睡賺錢，更透露自己價碼比傳聞還高，曾有一名富商給她台幣40萬，要求性交易，曾上游說自己當時被金錢迷惑，但現在卻感到後悔。

這則新聞最近在論壇PTT再次引起討論，一名網友認為女模靠這方法賺錢也沒有不對，「只是致富方式比較快而已」，且年紀輕輕就可以收房租提早退休，人生也過得很舒服，文章曝光後，大家卻因為女模外表狂歪樓，「這是自抬身價吧」、「一晚40萬，我比較相信她努力工作投資致富」、「自抬身價的葉佩雯」、「長這樣40萬我不相信」。

(中時新聞網)