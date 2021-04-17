面對日夜溫差大，周曉涵有聰明穿搭法，身為機能服飾品牌ONE BOY代言人，她力推新品「IN & OUT黑科技機能輕鋒衣」，遇到春季忽冷忽熱時，一件就能搞定。她今天（17）在新光三越高雄左營店擔任一日店長，分享自己運用洋蔥式穿搭法，當天氣變涼時可保暖又不著涼。

周曉涵代言的ONE BOY推出新品「IN & OUT黑科技機能輕鋒衣」，價格店洽。（ONE BOY提供）

周曉涵提到現在的氣溫忽冷忽熱，可穿搭簡單、輕薄為主的單品，像是機能薄外套、棉質上衣都是很好的選擇，在室內的時候，可單穿棉質上衣；室外時則可搭配機能薄外套。

周曉涵代言的ONE BOY推出新品「IN & OUT黑科技機能輕鋒衣」，價格店洽。（ONE BOY提供）

「IN & OUT黑科技機能輕鋒衣」主打輕量外套，採用黑科技微防風、微防潑機能，在室外機能禦寒、室內透氣舒適，分為男女款式，推出7種色系，包括潮流幻影黑、帥氣軍綠、時尚黑及經典不敗的迷彩系列等。

周曉涵今天新光三越高雄左營店擔任ONE BOY一日店長。（ONE BOY提供）

隨著夏季將至，ONE BOY也推出新品輕鋒T恤，同樣由黑科技特殊纖維布料製成，吸收汗水後可快速揮發，親膚舒適；透氣有彈性的材質適合各種輕運動、戶外場合。男女款式推出多種色系，包括潮流幻影黑、帥氣軍綠、時尚黑及經典不敗的迷彩系列等。

周曉涵今天新光三越高雄左營店擔任ONE BOY一日店長。（ONE BOY提供）

(中時 )