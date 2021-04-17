周興哲近來接下食品代言，粗估進帳上百萬，17日舉辦粉絲見面會。他近來正如火如荼在屏東拍攝校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，他曬黑不少，早睡早起，加上迷打高爾夫，已瘦下5公斤，他身高182公分，目前70公斤，身材不錯，也開心說大家都誇讚他在劇中很不像周興哲，他先前用心研究如何揣摩演高中生，自認演技不錯。

被問到有向緋聞女友林映唯（小美）請教演戲？他說：「沒有，我覺得我蠻會演的。」他喜歡屏東生活慢步調，路大車少，「一回台北就覺得好高級」，他目前每天讀劇本、投入在表演。

周興哲之前發現自己入戲太深，昨回歸歌手身份，賣力獻唱〈怎麼了〉、〈小時候的我們〉等，他自虧：「突然要唱歌，很不習慣。」昨在現場與400名粉絲互動同歡，寵愛粉的他，誠意十足，與幸運粉絲玩遊戲、合影留念。

周興哲的哥哥周予天近來參與《全明星運動會》表現亮眼，周興哲很關心周予天比賽狀況，透露周予天先前輸了，忍不住暴哭，因為周予天向來很少哭，周興哲認為周予天壓力很大，「我感覺他很想拿MVP」，周予天每天忙自主訓練，有時累到群組訊息都沒回，周興哲送鼓勵加油，至於之後會想參與《全明星》拍攝？周興哲笑說：「不知道自己體能有沒有這麼厲害，感覺壓力很大。」

周興哲舉辦粉絲見面會，賣力熱唱。（聯華食品提供）

(中時 )