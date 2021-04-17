醫療人員堅守崗位對抗疫情、耐心救助病患，但卻要面對醫療暴力的風險，台北市議員王浩發現，北市醫療暴力事件在2014年至2020年間共發生334起，平均每年超過50件，其中7成發生在公立醫院，王浩痛批，挺醫護不能淪為口號，北市衛生局和聯醫更該檢討醫療暴力通報機制。

王浩發現，台北市長柯文哲任內急診室發生醫療暴力的情形居高不下，護理人員更是暴力事件最大受害者，占受害人數一半以上，此外，發生在市立聯合醫院各院區的醫療暴力案件更高達120件，為北市所有醫院之冠。

王浩也提出質疑，經查2015至2020年，發生在聯醫各院區的120件醫療暴力案件，其中有報案紀錄的卻僅52件，報案比例不到5成；在各院區中，又以中興院區最為誇張，12件醫療暴力案件僅1件報案，

王浩議員痛斥，聯合醫院是直屬北市府的公立醫院，醫護人員安全受到威脅，多數加害者竟逍遙法外，院方還放任醫療暴力孳生；對此，北市衛生局長黃世傑表示，暴力事件不見得是打人，有些是口頭暴力，但報案是合理的。

此外，王浩質疑，北市聯合醫院的保全人力配置分配不均，歷年醫療暴力案件數最多的仁愛院區，醫護人數高達773人、保全人數卻僅12人，而暴力案件發生最少的松德院區醫護人員286人、保全人數卻達31人，分配明顯失調。

王浩要求，北市警局應在北市暴力事件發生率較高的院區設置巡邏箱，讓見警率能保護醫護人員，並要求未來只要有干擾到醫護人員醫療行為的病患，院方就要報警處置；黃世傑承諾，未來如有暴力案件將會先報警。

(中時 )