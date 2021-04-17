為加強少年不良行為預防，北市府設置「台北市少年輔導委員會」，由台北市長擔任主任委員，但台北市議員張斯綱發現，台北市長柯文哲上任6年，少輔會開了19次會議，柯僅主持過1次；此外，張斯綱向該委員會索資，卻發現近2年數據竟一模一樣；張質疑，少輔會每年花4千萬公帑，卻沒達到輔導的成效。

台北市為減低少年偏差行為，1973年設立「台北市少年輔導委員會」，由市長擔任主任委員，但張斯綱發現，柯文哲上任以來僅主持過1次會議，大多數會議都是由前副市長鄧家基和現任副市長黃珊珊主持，質疑柯文哲不重視少年偏差行為的問題，過去台大教授李茂生也曾表示，柯主持了幾次少輔會議後，覺得無趣就不來了，整個委員會形同空轉。

張斯綱痛斥，兒少事件近5年每年均破千件，2018至2020年人數更是逐年增長；北市未成年人口數逐年遞減，但兒少刑事查獲人數卻不減反增；2018年兒少犯罪人數為1060人、109年犯罪人數為1460人，3年來兒少犯罪人數暴增400人，質疑北市府輔導成效不彰。

台北市警察局少年警察隊長邱子珍表示，少輔會是以研究少年犯罪及有關輔導的臨時任務組織，每3個月召開一次會議，因屬研究性質較多，所以由各局處輪流，就少年服務的業務提出方案報告，再由專家學者給予意見，作為輔導參考。

邱子珍指出，市長常說少年犯沒有處理好，就是未來的成年犯，所以針對少年犯罪及輔導問題市長非常關心。

張斯綱提出質疑，台北市少年輔導委員會個案來源，包含觸法、中輟、虞犯、高關懷少年等 4 類型，他向委員會索取近2年的資訊，發現輔導人數、再犯人數和犯罪率竟全部一樣、漏洞百出；對此，北市警察局長陳嘉昌回應，數字經過查詢是正確的。

(中時 )