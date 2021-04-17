日本政府決定將福島核一廠的核廢水稀釋放流大海，駐日代表謝長廷卻幫日本緩頰，引來各界批評，但謝長廷卻反嗆稱他媚日的人是自卑、自虐。對此，東華大學教授施正鋒直言，自卑的是他，並指因為他在日本混得不好，才要處處巴結日本人，施正鋒還以日本宣稱「沖之鳥」為島一事為例，指出蔡英文根本被日本吃得死死的。

施正鋒16日在中天節目《辣晚報》中表示，民進黨說非核家園，但海域也是我們的家園，且我們離日本又那麼近，就連日本的環保團體也說，第一次看到這樣赤裸裸的，直接把那種東西倒進太平洋裡。

施正鋒指出，謝長廷一直在講自卑這個部分，他覺得還滿好玩的，「我們台灣或民進黨看到日本人，就有點矮半截」，且當初蔡英文剛當選，但還未就任時，日本方面宣稱「沖之鳥」是島，「沖之鳥有沒有塌塌米大都不知道，很小，基本上是礁」，但蔡英文上台到現在都不敢吭聲，施正鋒認為，日本人是把蔡英文吃得死死的。

接著，施正鋒分析，戰後台灣派往日本的大使和代表大概有3種，第一種是國民黨派的，就是我不鳥你，甚至不懂日語；第二種是日本通，前駐日代表許世楷，他和日本財務大臣麻生太郎是東大的同學，他們是可以說得上話的；至於現在民進黨派去的謝長廷，是當時在日本混得不是很好，所以日本人不太鳥他，「我覺得自卑的是他」，所以他必須要巴結日本。

(中時新聞網)