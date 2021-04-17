大陸正妹網紅痞幼23歲，甜美外型加上火辣身材，最特別的是熱愛騎重型機車，經常在抖音分享帥氣奔馳的美照，因此被網友封為「重機女神」；不久前痞幼被吐槽身為網紅卻未做好身材管理，日前她換上古裝拍搞笑影片，濾鏡疑似沒對上，原本骨感的V臉瞬間腫了不少，讓網友看傻眼。

抖音網紅痞幼因為擁有和外型極大反差的7年玩車資歷，瞬間成為網友們的「重機女神」，但人紅是非多，上個月她未修圖的全身照，因穿著短版上衣，露出一小截腹部，體態也被放大檢視，認為腰間贅肉溢出來，「滿滿的油膩感好像游泳圈」。

痞幼日前一段影片中，原本的V型臉腫了一圈，讓網友相當震驚。(圖/ 摘自痞幼IG)

近日痞幼在IG分享一段換上古裝的影片，再度被拿出來討論，畫面中痞幼換上華麗古裝站在龍椅前，隨著音樂擺動身軀，且對著鏡頭做出俏皮的表情，看起來活潑又有活力；卻有眼尖網友發現，影片一開始疑似鏡拍照濾鏡對到她的臉蛋，平時看到的精緻V臉，瞬間腫了不少，圓潤模樣幾乎認不出來。

過程中痞幼臉型一直忽大忽小，立刻引起網友熱烈討論，質疑「重機女神」難道都是靠修圖，「怎麼胖那麼多」、「還以為是痞幼的姊妹」、「原來平常修那麼大」、「有嚇到」；不過，大多數粉絲還是力挺痞幼，「現在很少網紅不修圖吧，又沒什麼」、「很可愛啊」、「喜歡笑得那麼開心的痞幼」。

(中時新聞網)