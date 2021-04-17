伊朗國營電視台今天指認，男子卡里米（Reza Karimi） 是近來在納坦茲（Natanz）核子工廠製造爆炸和停電事件的嫌犯。
報導中說，伊朗情報部已「辨認出…這起破壞事件的嫌犯卡里米」；並說，卡里米在11日的爆炸事件發生前，已逃亡出境。伊朗指大敵以色列涉入此事。
電視畫面展示出放在一張紅卡上、據稱是卡里米的照片，並寫有「國際刑警組織通緝中」，同時註明此人現年43歲。
報導說：「現已採取必要措施，將透過合法管道將此人逮捕並送回伊朗。」
(中央社)
伊朗國營電視台今天指認，男子卡里米（Reza Karimi） 是近來在納坦茲（Natanz）核子工廠製造爆炸和停電事件的嫌犯。
報導中說，伊朗情報部已「辨認出…這起破壞事件的嫌犯卡里米」；並說，卡里米在11日的爆炸事件發生前，已逃亡出境。伊朗指大敵以色列涉入此事。
電視畫面展示出放在一張紅卡上、據稱是卡里米的照片，並寫有「國際刑警組織通緝中」，同時註明此人現年43歲。
報導說：「現已採取必要措施，將透過合法管道將此人逮捕並送回伊朗。」
(中央社)
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