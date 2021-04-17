台股本周最後兩個交易日收盤都站上17000點，周五(16日)收在17158.81點，較上周上漲304點，其中鋼鐵類指數上漲19.93%最大，最為人津津樂道的莫過於大牛股中鋼股價竟然在14日盤中罕見觸及漲停板價位，中鋼這一波從4月7日起漲以來，8個交易日的時間，股價從4月6日收盤價25.95元計算，周五收盤已經來到35.15元，漲幅高達3成5，投資人最關切的除了中鋼股價會到40元嗎？再來便是還有沒有什麼股票能像中鋼一樣？

這一波傳產原物料行情在資金推升下人氣鼎盛，連中鋼都翻身了，檢視鋼鐵、塑化、水泥、橡膠等原物料族群有一定的利多存在，報價持續上漲，很多人會覺得這一波走勢漲得很誇張，也都在討論未來還有沒有上漲的空間。

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，未來在疫情逐漸解封後，包括鐵礦砂、鋼筋等都會有大量的需求，另外像半導體大廠都說要擴廠，鋼筋、水泥也都會有需求，想知道鋼鐵族群還會不會繼續漲，可以了解鐵礦砂、鋼筋的現貨價與合約價之間的價差，目前大約有7-8成的價差，中間抓個3-5成，就可以知道未來還有多少上漲空間，換句話說，鋼鐵股的行情都還沒結束，但他不建議投資人現在就進場追買，鋼鐵族群中他較看好中鋼、中鴻，主要是受惠程度相對比較大。

塑化族群部分，鐘崑禎指出，最直接的是油價帶動的塑化產品報價上漲，毛利率也會往上提升，供需缺口大的是下游這塊，因此較看好台塑、南亞、華夏、國喬；水泥部分因為半導體業者擴廠以及美國基建計畫帶動，水泥報價會上漲，從市占率、受惠程度來看，建議直接選龍頭台泥，雖然台泥的股性比較牛，不過，連中鋼都可以大漲，台泥也有機會複製中鋼這種凌厲的漲勢。

至於橡膠族群，鐘崑禎表示，因為疫情因素，汽車、自行車的需求都在增加，輪胎缺料情形嚴重，也影響報價，報價未來都還有上漲空間，他建議可以觀察台橡，因為台橡的虧損去年都認列完畢，今年的營收表現會一季比一季好，合成橡膠報價利差走勢優於預期，產業供需態勢正面，由於原物料資金行情也會有輪動效應，例如之前強勢的是紡織股後，現在換鋼鐵股，水泥、橡膠也可能是下一波資金輪動的標的，可以先關注。

(中時新聞網)