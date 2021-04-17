大陸21歲網紅陳沐琳（Muuuus）外型清純可人，還擁有一雙水汪汪大眼睛，目前就讀大陸東華大學的她，更是網路小有名氣的校花代表，近日更跨足演藝圈，獲邀在迪麗熱巴、吳磊主演《長歌行》飾演丫鬟一角。只是當她與女星趙露思上演對手戲的照片一曝光，就讓不少粉絲看了崩潰，訝異陳沐琳竟然也是「照騙」！

陳沐琳外型甜美又清純，是在陸網小有名氣的校花女神，亮眼外型更讓她獲得演藝圈門票，獲邀在古裝劇《長歌行》飾演丫鬟一角，甚至還與當紅女星迪麗熱巴、趙露思有幾場對手戲。

陳沐琳(左)與趙露思戲中同框截圖，讓粉絲震驚不已。(取自微博)

陳沐琳(右)真面目讓粉絲震驚。(取自微博)

隨後陳沐琳也在微博轉發了電視劇截圖，開心與粉絲分享她終於圓夢當演員的好消息。只是就有粉絲看了截圖瞬間崩潰，訝異陳沐琳平常在照片中五官精緻又漂亮，怎麼在劇中顏值還是遠遠不如趙露思，直呼「網紅和女明星可能真的有差距」。

陳沐琳的美照日常。(取自Muuuus微博)

陳沐琳這組電視劇截圖更吸引大陸網友熱議，感嘆網紅跟明星果真沒得比，「還不是平常P太大」、「網紅只能是網紅，只能活在照片裡」、「她如果真的有照片這麼美，就不會被趙露思輾壓」、「怎麼看得出是同一個人的…」。

(中時新聞網)