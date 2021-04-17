家樂福周年慶今年分波段慶祝，繼首波熱血紅白藍14億元的大省劵、第2波紅利換購時尚潮牌STEVE MADDEN拉攏年輕消費族群後，第3波針對為繳稅季精打細算的民眾，端出36億元購物金的「酷省劵」，18日和19日動員家樂福全台量販/超市/頂好超市舉辦快閃活動，一起熱鬧歡慶，讓消費者購物又能省荷包。

家樂福熱血紅白藍第3波推出36億元購物金的酷省劵，購物可享優惠。（家樂福提供）

18日和19日在家樂福全台量販/超市/家樂福線上購物單筆消費滿199元可獲5張面額100元、200元、300元、400元、500元，合計1500元的現金折價劵；頂好超市單筆滿199元可獲面額100元張、200元張各1張，合計300元的現金折價劵。4月20日至5月3日現金劵開放使用，消費滿1000元可抵用100元券1張，2000元可使用200元券1張，以此類推。

4月27日前熱血紅白藍再推出「你熱血我公益5%買一送一」，邀54家供應商提供超過70支熱銷商品買1送1，活動期間營業額將拿出5%成為公益資金購買物資，並邀民眾一同響應物資捐贈。2020年因著供應商營收5%捐作公益金與民眾熱情物資捐助，共募集56公噸物資幫助1.6萬戶家庭，今年預計目標募集40公噸，期望幫助更多弱勢家庭。

(中時 )