高雄交通違規停車究竟罰不罰，成為連日來茶餘飯後話題。高市警方提出有「但書」可以勸導代替舉發，孰料又引發網怒。市警局今晚再發新聞稿重申立場：「違規違停還是會罰」。

針對近日違規停車狀況，警方表示，造成用路人困擾，警方一定會落實執法，違規違停依據情節執法裁處，並呼籲民眾，應該遵守交通規範，保障用路人的權利。

警方強調，違規違停部分會會依照道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，就整個違規狀況去裁處。警方必定落實執行法律以保障用路人的安全和權益。

另有媒體報導相關罰單予以溯及撤銷一事，警方重申，媒體已澄清報導，並非事實，請勿再以錯誤訊息以訛傳訛。

高市府尊重並完全支持警方落實執法，同時會持續尋找增加機車停車空間，解決市民的停車需求。警察局也呼籲，民眾請務必遵守交通法令規則，保障自己也保障他人安全。

此外，對於交通違規檢舉案件，警方也將持續請轄內派出所針對民眾容易違規停車的路段、時段及案件類型加強現地宣導，提醒民眾遵守交通規則。

(中時 )