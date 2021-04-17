不要以為年輕就是本錢，若發現身體釋出健康警訊，最好快去醫院檢查。前女模2年前洗澡時胸部摸到硬塊，去醫院檢查發現一顆良性腫瘤，正準備鬆一口氣時，2個月後卻確診了三陰性乳癌，經歷過8個多月的療程才克服病魔。

現年27歲的周穎立，曾是知名模特公司旗下女模，然而在2年前，僅25歲的她曾被癌症纏身。周穎立在節目《醫師好辣》上分享，2019年時，意外在洗澡時發現胸部有硬塊，到醫院超音波檢查出一個圓滑的良性腫塊，醫生當時認為並無大礙。

周穎立指出，又過了2個月，醫院在4月初時安排粗針切片檢查後，很快就確診了三陰性乳癌，且原本0.8公分大的腫瘤也發展到1.3公分。由於三陰性癌症不能用標靶治療，周穎立當下就啟動凍卵、放射性治療。

周穎立表示，與癌症對抗期間，不僅裝上人工血管，嘔吐、暈眩、掉頭髮通通經歷過，平均3周就進行一次化療。最後，經過8次化療，周穎立終於在8個月後克服病魔，且療程結束後的血液檢測也都顯示正常。

(中時新聞網)