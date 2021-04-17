李玖哲今在台北Legacy開唱。（寬宏藝術提供）

李玖哲今在台北Legacy開唱。（寬宏藝術提供）

江宏傑（右起）、姚元浩等人坐第一排欣賞。（尤嬿妮攝）

李玖哲17日起連2天舉辦「讚聲演唱會」，2場演出一票難求，共吸引逾1500位觀眾；他之前參與第一季《全明星運動會》，全心投入節目錄製，已許久沒有公開演出，今獻唱〈分身有術〉等歌後，李玖哲幽默說：「終於回到歌手的身份，有一點緊張，比小巨蛋還緊張，因為可以看到你們每個人的臉，我有點尷尬。」日前與福原愛驚爆婚變、轟動台日的江宏傑今低調進場力挺好友。

李玖哲出道以來一直非常感性，前年首度攻蛋從頭哭到尾，今睽違1年半開唱，工作人員事前打賭他再次淚灑舞台，他再三保證不哭，如果輸了就請大家喝酒，且自罰一瓶威士忌，昨看到全場擠滿人，李玖哲感動地說：「我今天不會哭的，放心！」

他將近一年沒見到人在日本的老婆相馬茜，打算8月底前能回日本相聚，感性透露獨自在台灣的時候「有點孤單」，一個人在家時，偶爾也會有想抱另一半的時侯，也因此今開唱前特地和老婆甜蜜視訊，相馬茜為他打氣，叮嚀老公別緊張，但他仍怕出錯，原來是下午彩排時，提詞機一度故障讓他很焦慮，李玖哲當下開玩笑，如果演出時再壞掉，他絕對會喊卡，等修好再繼續。

李玖哲圈內人緣好，除了《全明星》第一季戰友阿樂、Kimi及阿倉、屁辰分別登台與他演出，好友姚元浩、陳漢典、粿粿、芳芸、阿樂、琦琦、郭芝吟等人也坐台下欣賞，

(中時 )