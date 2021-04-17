（蕭敬騰籌備三年、砸1.5億台幣，在大陸主理的全新餐飲品牌「傅麵麵」成都首家店17日開幕。圖／喜鵲娛樂）

斜槓歌王蕭敬騰拓展海外餐飲版圖再下一城，籌備三年、砸1.5億台幣，在大陸主理的全新餐飲品牌「傅麵麵」成都首家店今（17）日開幕。

不僅如此，他旗下手搖飲品牌「署茗職茶@AtTea」，海外首店新加坡門市也將在27日開幕，當日起連續六天推出超狂優惠，包含「老蕭免費請客300杯」、「買一送一」等，同步計畫準備在北美拓點。

蕭敬騰打造的「傅麵麵」，首家店位於成都太古里，占地30坪，營業時間24小時不打烊，希望可以用一碗熱騰騰的麵陪伴夜歸、夜裡還在為生活打拚的人，預計2022年之前，在兩岸三地展店突破30家分店。

此外，蕭敬騰也預告今年將有新專輯及巡迴演唱會計畫，他在隔離期間投入創作，短短14天已經寫出五首新歌，如果可以希望每一年都有這樣的閉關計畫。

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