菲立普親王葬禮全英哀悼送別 威廉、哈利王子皆到場陪走最後一程

「英國廣播公司」（BBC）、《每日郵報》等英國媒體17日報導，在王室成員們抵達溫莎堡後，菲立普親王的葬禮已經展開。

（23:15更新）

在葬禮結束後不久，女王便搭上專車離開。威廉王子夫婦稍後則和哈利王子一同離開，途中肩並肩交談，神色自然。

（22:50更新）

葬禮結束，所有參與葬禮的成員在樂音中，經過聖喬治教堂東側的加利利門廊（Galilee Porch）返回溫莎堡內部。

（22:48更新）

首席紋章官宣讀了菲立普親王的長串頭銜，包括愛丁堡公爵、梅里奧尼思伯爵（Earl of Merioneth）、格林尼治男爵（Baron Greenwich）等，最後以「女王的丈夫」作為結尾。

（22:44更新）

女王獨自坐在最靠近聖壇的位子，對面則坐著威爾斯王子夫婦。

在先前的送葬過程中，女王被拍到在車中拭淚。

（22:37更新）

坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）感謝菲立普親王發揮他的「堅定信念、忠誠、責任感、正直與勇氣」，為英國和大英國協獻上了一生。

（22:22更新）

為紀念菲立普親王的海軍生涯，唱詩班在演唱聖歌時，挑選了與航海最相關的「Eternal Father, Strong to Save」。

（22:17更新）

溫莎教長表示，菲立普親王的長壽，「是對我們所有人的祝福」。並感謝他對英國和女王的奉獻，還說他的善良和幽默「豐富了人們的生活」。

（22:08更新）

棺木和送葬隊伍已進入聖喬治教堂。在儀式中，威爾斯王子眼中含淚。

（22:00更新）

送葬隊伍在進行為時8分鐘的行進後，目前已抵達聖喬治教堂的西側入口，抬棺官兵將菲立普親王的棺木移至入口前，送葬隊伍進行默哀。

（21:47更新）

菲立普親王的棺木在通過國事入口（State Entrance）後，再度放上靈車。

威爾斯王子、安妮長公主、安德魯王子、愛德華王子等菲立普親王和英國女王伊麗莎白二世的4名子女，以及威廉王子、哈利王子、安妮長公主的獨子菲力普斯、女王胞妹瑪格莉特公主之子斯諾登伯爵、安妮公主丈夫勞倫斯等人，跟在棺木後方一起移動。而搭乘王室賓利（Bentley）專車的伊麗莎白二世也加入送葬隊伍，樂隊奏響英國國歌。

在此同時，人群也出現在溫莎堡外圍，沿著警方架設的鋼製柵欄眺望溫莎堡。英國王室先前已懇求民眾留在家中，藉網路或電視平台觀看喪禮，但仍有成百上千民眾聚集。英國政府已加強該區域的警力，可以看見平時巡邏多不攜帶武器的英國警察，此時正全副武裝地守在溫莎堡外圍，避免發生意外。

菲立普親王葬禮直播

(中時新聞網)